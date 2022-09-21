警消月加班費多2千 消促會批漠視基層過勞籲重新評估

內政部提出警消每月加班費上限調升2000元方案，消防員工作權益促進會今天質疑，消防員現在每月工時仍高達300小時以上，平均每年未被合理計算的加班時數超過500小時，相當於每年積欠消防員3個月薪資，內政部未說明加班費上限調高2000元方案基礎，漠視基層消防員權益，內政部應重新調查各縣市及基層意見，並同意現階段調升5000元方案，請內政部和行政院重新評估。

2019年公告的釋字第785號解釋文將於今年11月29日到期，但今年5月修法期間，行政院人事行政總處所承諾的調升加班費上限方案，卻只有2000元，消防員工作權益促進會批評，這無疑是藐視基層消防團體花費10年爭取健康權的努力，換來的還是消防員過勞血汗的結果。

消促會常務監事藍毓傑表示，內政部未明確說明提高2000元方案研議基礎，且以去年警消工時作為評估恐因疫情分流導致評估基礎有誤差，調查表亦無明確說明中央負擔金額，內政部的意見調查範圍僅停留在署及局的層級，基層根本無從表達意見。內政部應重新調查各縣市及基層意見。

藍毓傑說，警消加班費過去已30年未曾改變，如今卻僅調升2000元，行政院及內政部應建立警消加班費上限審議小組，每年參考國家政策及物價指數並納入專家學者及基層團體參與，持續列管檢討消防員超高工時及研議加班費上限調升方案。

民進黨立委江永昌說借閱公文發現，內政部原先建議調升警消外勤每人每月加班費上限增加5000元，費用由中央補助；但內政部5月底函報行政院後，卻被要求「參酌行政院主計總處意見再行評估」。

江永昌調閱公文後發現，內政部原建議調升警消外勤每人每月加班費上限由現行1萬7000元放寬至2萬2000元，所增加的5000元由中央補助；但內政部5月底函報行政院後，卻被要求「參酌行政院主計總處意見再行評估」，江永昌質疑主計總處的意見難道超越其他部會、甚至高於大法官？