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韓國歐巴切膽囊 醫師截斷總肝管釀黃疸 業務過失判刑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

40多歲韓國籍男子2019年間，因急性膽囊炎住進振興醫院，並由劉姓醫師實施腹腔鏡膽囊切除手術，不料醫師誤將2個金屬夾子，一併夾在總肝管，導致總肝管截斷，術後受有黃疸。士林地方法院判劉醫師犯業務過失傷害罪，處有期徒刑3月，可易科罰金18萬元。

判決指出，韓國男子2019年3月23日上腹痛就診發現有膽囊有1顆2公分的膽結石，63歲劉姓醫師3天後中午實施腹腔鏡膽囊切除手術，手術時應先辨認出總肝管、膽囊管及肝臟邊緣等組織，確定膽囊頸、膽囊管位置，夾上金屬夾子在「膽囊管與膽囊交接處」，灼燒截斷取出膽囊；劉醫師誤將誤將2個金屬夾子夾在「總肝管」導致手術一併截斷總肝管，術後膽汁無法經由總肝管正常排入十二指腸，導致黃疸傷害。

男子術後發現黃疸，轉院到台北榮總就醫，由石姓主治醫師動手術救治，診斷為「急性膽囊炎經腹腔鏡膽囊切除手術後，併發總肝管截斷」。為病人施行腹腔鏡膽囊切除手術時間長達30年，每年經手約50件手術的石姓醫師證稱，他幫男子手術時，總肝管阻塞，距離肝門只剩下1公分，有2個夾子夾在總肝管殘肢上；男子手術後有黃疸，百分百是因為總肝管阻塞所造成的，阻塞的原因是夾子。

法官指出，劉醫師雖主張總肝管阻塞原因多，可能是發炎、纖維化、殘留石頭堵住、膽汁洩漏等，但均未能提出證據。全案依男子在振興手術後到放射科檢查、醫審會鑑定報告，以及鑑定證人時醫師專業判斷證詞，認定劉醫師在手術中用金屬夾子夾住並截斷，劉醫師過失與男子受總肝管截斷、黃疸等傷害，有相當因果關係，不採信無過失、總肝管僅是阻塞等辯詞。

劉醫師犯修正前業務過失傷害罪，身為執業醫師，具有相當醫療專業，卻因業務上過失行為導致男子受有總肝管截斷及黃疸，身心受創，依業務過失傷害罪，處3月徒刑，可易科罰金，2千折算一日，可易科罰金18萬元。可上訴。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

醫師 手術 傷害罪

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