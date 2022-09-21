姦殺馬籍女大生凶嫌判死二審送教化鑑定 法界：必要程序
長榮大學馬籍鍾姓女大生遭30歲男子梁育誌性侵殺害，震驚社會，梁被橋頭地院認為無教化可能，判處死刑，二審審理時，梁的辯護律師認為一審未做量刑前社會調查，恐有證據不完備的問題，二審合議庭決定將梁育誌送有關單位進行量刑教化鑑定，外界討論未來梁是否被認為「有教化可能」，引起議論。
法界表示，判死刑要更為謹慎，最高法院會要求做完必要程序，一審當時認為無必要，因此未作調查，但依據最高法院見解，對於可能量處死刑案件，有要求做此一鑑定，且司法院訂定施行的「刑事案件量刑及定執行刑參考要點」，也有針對這點有所規範。
根據最高法院見解，事實審法院對於刑法第57條10款事由，應逐一檢視、審酌，以確定最終選科死刑或無期徒刑，犯罪人無矯正可能，不得不施以極刑對待，必須考量犯罪人的人格形成及其他相關背景資訊，以實證調查方式進行評估。
最高院認為，「量刑前調查」是由專業機構在量刑前，對被告性格、家庭背景、職業、經歷等個人情況進行全面性調查，以使被告以「活生生社會人」之面目呈現法院，增強法院對被告之認識，了解人性中深邃的部分。
法界認為，即使一審沒做量刑前社會調查，二審也依最高法院的見解去做，不然判了再上訴，被撤銷也沒意義，因此二審將梁育誌送相關單位做進一步調查，也不意外。
2020年9月30日，梁育誌曾在台南歸仁區長榮大學附近強虜陳姓女學生未遂，回家上網自學「上吊結」，並把麻繩放車上，同年10月28日深夜到歸仁區長大路附近，強行擄走鍾姓女大生，打到鍾女無法反抗，強行性侵得逞，隔天凌晨3點左右發現她已無呼吸，繞行台南市5小時候，最後將鍾女丟棄在大崗山邊坡。
梁育誌經醫院精神鑑定結果，確認梁育誌的精神狀態、智力皆正常。橋院以梁是預謀犯案、手段殘忍、再犯率超過五成、對社會危害大且未見悔意等五大理由，依強制性交而故意殺人罪判處死刑。
當時梁的辯護律師曾向橋院提量刑前社會調查，希望針對刑法57條進行釐清，但當時橋院合議庭認為已以刑法19條進行審酌，因此並未採納，未將梁送調查。
高雄高分院最近一次開庭時，梁的辯護律師認為，依最高法院實務見解，處極刑案件應送量刑前社會調查，一審未做就認為梁無教化可能判死，恐有證據不完備情況，合議庭採納梁的律師意見，將梁送教化鑑定，預計完成約需2至3個月，待調查結束後再另訂庭期。
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