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七旬老翁偷看鄰女幾被打瞎1眼 仗義出手者賠50萬獲緩刑
彰化縣彭姓男子因不滿七旬許姓男子常偷看房東媳婦，並與許男發生衝突，而打傷許男左眼，造成許男左眼眼球破裂、水晶體摘除，由於彭男已和許男和解，並賠償50萬元，彰化地方法院依傷害罪將彭男判刑1年8月，緩刑4年。
彭男向潘姓婦人承租店面做生意，與附近陳姓女店家也都是好友，去年10月因潘婦與陳女質疑附近鄰居許姓老翁常偷看潘婦媳婦，讓她們不勝其擾，因此３人與許男發生口角，許男因此辱罵並欲毆打陳女，彭男見狀即壓制許男雙手，因見許男要掙脫，出手打傷許男左眼，造成許男左眼流血送醫救治。
判決書指出，許男左眼受傷嚴重，進行眼球破裂修補及水晶體摘除手術，並換上人工水晶體，左眼裸視視力一度僅有0.06，矯正後為0.1，左眼視力已嚴重減損。
法官認為，彭男與許男並不相識，僅因他人爭執而介入，不思以理性態度勸阻雙方解決紛爭，反而造成許男受傷，左眼視能嚴重減損而達重傷害程度，不過彭男坦承犯行，並與告訴人達成調解賠償50萬元，已獲得告訴人原諒，念及彭男家中尚有母親與2名子女需扶養，其月收入僅3萬多元，依傷害罪判刑１年8月，緩刑4年。
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