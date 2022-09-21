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「是滴～」許效舜籲認真參與國民法官 對這片土地是好事

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

司法重大改革「國民法官」新制明年1月即將上路，未來年滿23歲以上國民將有機會被選任、參與審理「最輕本刑10年以上有期徒刑之罪」或如殺人等重罪，台灣高等法院今請來藝人許效舜宣導國民法官法與檢舉司法黃牛、假律師。曾在基隆地方法院擔任5年法警的許表示，參與國民法官對這塊土地、對每個人的權益都有很大的幫助。

「各位親愛的朋友大家好，我是福州伯，今天要來很認真的說一個很重要的事情，多～重～要？架～重～要」「是滴～是滴～是滴～是滴」過去許效舜飾演的福州伯、鐵獅玉玲瓏角色家喻戶曉，高等法院以這些角色，透過廣播廣告來宣導國民法官。許效舜曾是基隆地院的法警，和高院日前退休的法警長陳長庚是「同學」，透過陳牽線，許有機會重回司法殿堂。

高院今舉辦「鬥陣繞法院」活動，包括司法院長許宗力、副院長蔡烱燉、秘書長林輝煌與台北地院院長黃國忠等人都與會。高院院長李彥文表示，國民法官新制讓民眾可以參與審判，司法院所屬政風單位即時處理民眾陳情、檢舉案件，並透過廉政訪查機制來防制破壞司法信譽。

李說，民眾遭假律師或司法黃牛詐騙的案例時有所聞，2020年起至2022年8月共計訪查44名律師與474名到法院洽公的民眾，具體發掘8件破壞司法信譽情事，經移送檢調機關偵辦，偵結的3案有1件起訴、審理中。

司法院長許宗力訝異許效舜曾經當過法警，他說自己也常看「鐵獅玉玲瓏」，讚表演很精彩，台灣民眾也很愛看，國民法官的宣導與防制破壞司法信譽的影片能請到許演出，相信可發揮宣傳效果。

許效舜說，若民眾被通知要參與國民法官活動，為了自己環境、周邊人的權益，認真參與會更有意義。他詼諧地說，短劇拍攝時間其實很長，從拍攝日晚上拍到隔天中午，「我已經60歲了，大概也支撐不了那麼多的熬夜」，但神聖任務全力以赴，他有機會再回到法院，能再為司法做事，無比榮耀。

台灣高等法院推出的廉政宣導影片邀請藝人許效舜（後排左六）擔綱，其他演員則由法官、法警飾演。記者王宏舜／攝影
台灣高等法院推出的廉政宣導影片邀請藝人許效舜（後排左六）擔綱，其他演員則由法官、法警飾演。記者王宏舜／攝影
許效舜曾是基隆地方法院法警，他受台灣高等法院邀請，拍攝國民法官新制等宣導短片，他說有機會再回到法院，能再為司法做事，無比榮耀。記者王宏舜／攝影
許效舜曾是基隆地方法院法警，他受台灣高等法院邀請，拍攝國民法官新制等宣導短片，他說有機會再回到法院，能再為司法做事，無比榮耀。記者王宏舜／攝影
司法院長許宗力（右）指許效舜的演出相當接地氣，也受台灣民眾喜愛，相信可發揮宣傳效果。記者王宏舜／攝影
司法院長許宗力（右）指許效舜的演出相當接地氣，也受台灣民眾喜愛，相信可發揮宣傳效果。記者王宏舜／攝影

司法院 國民法官 許效舜

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