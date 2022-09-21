「是滴～」許效舜籲認真參與國民法官 對這片土地是好事

司法重大改革「國民法官」新制明年1月即將上路，未來年滿23歲以上國民將有機會被選任、參與審理「最輕本刑10年以上有期徒刑之罪」或如殺人等重罪，台灣高等法院今請來藝人許效舜宣導國民法官法與檢舉司法黃牛、假律師。曾在基隆地方法院擔任5年法警的許表示，參與國民法官對這塊土地、對每個人的權益都有很大的幫助。

「各位親愛的朋友大家好，我是福州伯，今天要來很認真的說一個很重要的事情，多～重～要？架～重～要」「是滴～是滴～是滴～是滴」過去許效舜飾演的福州伯、鐵獅玉玲瓏角色家喻戶曉，高等法院以這些角色，透過廣播廣告來宣導國民法官。許效舜曾是基隆地院的法警，和高院日前退休的法警長陳長庚是「同學」，透過陳牽線，許有機會重回司法殿堂。

高院今舉辦「鬥陣繞法院」活動，包括司法院長許宗力、副院長蔡烱燉、秘書長林輝煌與台北地院院長黃國忠等人都與會。高院院長李彥文表示，國民法官新制讓民眾可以參與審判，司法院所屬政風單位即時處理民眾陳情、檢舉案件，並透過廉政訪查機制來防制破壞司法信譽。

李說，民眾遭假律師或司法黃牛詐騙的案例時有所聞，2020年起至2022年8月共計訪查44名律師與474名到法院洽公的民眾，具體發掘8件破壞司法信譽情事，經移送檢調機關偵辦，偵結的3案有1件起訴、審理中。

司法院長許宗力訝異許效舜曾經當過法警，他說自己也常看「鐵獅玉玲瓏」，讚表演很精彩，台灣民眾也很愛看，國民法官的宣導與防制破壞司法信譽的影片能請到許演出，相信可發揮宣傳效果。