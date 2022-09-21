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養生館打造陶板汗蒸幕 包商沒做好害試營運開天窗

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一家養生館找來地暖設備業者打造陶板汗蒸幕，結果設備業者疑不熟悉養生館需求，直到試營運前2天都無法營業，養生館只能另找其他人接手完工，事後對地暖設備業者提告，求償40萬5865元，高雄地院審理後，認為設備業者未達到當時契約要求，判賠30萬8000元。

判決指出，這家養生館原定2020年10月25日試營運，主打韓國流行的「汗蒸幕」設備，消費者坐在溫暖的地板就能藉流汗達到排毒目的。養生館找上地暖設備業者，以24萬元請業者協助打造汗蒸幕設備，地暖設備商再將工程轉包給謝姓包商施作。

但開幕前一個月測試時，迴水溫度都無法達到攝氏45度正負3度，經過設備業者緊急修繕，直到試營運前兩天，還是無法達到要求，養生館只能找其他人接手，隔了1個月才終於順利開幕。

事後養生館認為地暖設備業者未按照契約要求打造地暖設備，害他們得重新施工，包含修繕費用、11天營業損失在內，合計向當時簽約的地暖設備求償40萬5865元。

地暖設備業者挨告後喊冤，主張依經濟部熱舒適等研究，若地暖溫度超過25度，耗能將呈等比級數增加，再者人體長時間接觸高溫地面，可能引起疲乏、頭暈甚至燙傷，依他們工程專業，簽約時不可能照養生館要求，施作迴水溫度攝氏45度正負3度的地暖設備。

高雄地院審理時，法官傳喚施工的謝姓包商到場，謝男則稱他當時接到指令是做地板採暖，讓人以舒適的25度為主，跟汗蒸幕、岩盤浴這類不同，他沒去過汗蒸幕，只知道養生館要營業用，並不知道要求的溫度要多少。

但雄院法官根據地暖設備業者官網資料，發現載有「有些特殊產業，例如美體SPA館，用地板暖房技術，控制溫度穩定，形成蒸氣房般的效果，非常適合讓客人紓壓、放鬆」。

法官認為，所謂蒸氣房也是讓人流汗達到新陳代謝效果，與汗蒸幕相似，且汗蒸幕近幾年在台灣流行，網路就有一堆資料，業者為養生館規畫地暖設備，應知道工程是為達到讓人流汗目的。

法官綜合地暖設備、謝男等人說法，認為當時接下工程時，就已知養生館是要做汗蒸幕使用，謝男當時也曾掛保證說沒問題，認定地暖設備業者確實未達成契約要求，判業者應賠養生館30萬8000元。

高雄一家養生館請地暖設備打造汗蒸幕，結果溫度未達標，向業者求償勝訴。記者張議晨/攝影
高雄一家養生館請地暖設備打造汗蒸幕，結果溫度未達標，向業者求償勝訴。記者張議晨/攝影

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