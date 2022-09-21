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逃死、逃無期？人妻夥同小王殺夫焚屍 二審撤銷改判16年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市姚姓女子外遇陳姓男子，遭袁姓丈夫求償後，萌生殺意，涉下藥迷昏袁，持鐵鎚打死，並焚燒屍體棄置溝渠，事後盜領存款、過戶車輛，一審二人都判無期徒刑，二審今天宣判，原姚女涉殺人、遺棄屍體罪，合議庭撤銷，改判16年徒刑、褫奪公權10年，陳則仍維持一審無期宣判。

台中市姚姓女子涉嫌夥同陳姓男子殺夫焚屍棄置溝渠。記者陳宏睿／翻攝
台中市姚姓女子涉嫌夥同陳姓男子殺夫焚屍棄置溝渠。記者陳宏睿／翻攝

姚姓女子夥陳姓男子殺夫案，今天上午在台中高分院宣判，原認定姚女涉殺人罪撤銷，改判15年，為有期徒刑為高刑度，另涉遺棄屍體罪判1年，不得易科罰金部分，判刑16年、褫奪公權10年，另外陳長吉部分，則駁回上訴，維持一審無期徒刑宣判，另涉偽造文書罪部分，得易科罰金，判刑5月。

此案一審原判，認定姚女、陳男涉殺人罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身，另外遺棄屍體罪部分，姚女1年4月、陳男1年2月，盜領袁帳戶、過戶車輛部分，依偽造文書等罪，分別判刑4月、3月徒刑，可易科罰金。

檢警調查，姚女（34歲）與袁男是夫妻，生有1女，夫妻因感情不睦，袁發現姚女與陳男（26歲）外遇，對2人求償，引發2人的殺機。去年5月9日，姚女與袁男相約帶幼女外出慶祝母親節，並由陳將姚女至醫院領取的安眠藥磨成粉備用。

同日上午，陳駕車載姚女及袁姓女童至苗栗縣竹南火車站的便利商店，由姚女進入該店購買咖啡，再由陳將安眠藥摻入咖啡，接著姚女帶幼女換搭袁的車，前往知名渡假村，姚女將摻安眠藥的咖啡給袁飲用後，袁陷入昏迷，由陳駕車返回新竹縣橫山鄉住處。

姚女原欲持刀械行兇，經陳男勸阻後，即在旁把風，陳男則持鐵棍重擊袁的頭部，致袁當場死亡。姚女及陳男再至加油站購買汽油，10日凌晨，由姚女在旁把風，陳男將袁男的屍體移至住處菜園，潑汽油焚屍後，將屍骨丟棄在住處前的溝渠。

姚女及陳男殺害袁男後，姚女盜領袁的存款6萬1430元；並變賣死者袁男的車子，得款2萬6000元。因袁男的弟弟聯繫哥哥未果，查出姚女及陳男涉嫌重大，經警逮獲2嫌，尋獲死者的骨骸。

檢方訊問時，姚女對犯行避重就輕，辯稱遭陳男逼迫、利用而犯案，陳男則承認殺害袁男，辯稱是無業、車貸未繳等經濟狀況犯案，台中地檢署在去年10月偵結，依殺人、偽造文書、遺棄屍體等罪，偵結起訴。

姚女（右）涉嫌夥同陳姓男友（左）殺夫。圖／翻攝臉書
姚女（右）涉嫌夥同陳姓男友（左）殺夫。圖／翻攝臉書

殺人 棄屍 外遇

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