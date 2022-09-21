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外送收到狗大便怒PO網 男事後得知真相態度大轉彎
高雄滕姓男子日前向知名外送平台點宵夜，餐點抵達後，放在門口由對方自取，滕男卻誤將父親清理後袋裝的狗大便連同餐點一同拿上樓，發現後以為遭惡整，一氣之下在臉書貼文；因外送員遭誣指，對滕提告。事後滕男發現是誤會，貼文道歉，檢方認為，他非故意且罪證不足，以不起訴處分。
滕男今年5月3日凌晨，向知名外送平台點宵夜，並由蘇姓外送員接單配送，餐點送抵後，便放在藤男住處的門口，由他自取。
未料，滕男取回的兩袋食物中，其中一袋竟是一坨狗大便，他一氣之下，在臉書社團「外送員的奇聞怪事」PO文，怒指，「難怪一堆人對外送員不友善﹗除了我的餐點以外，還有一大包狗大便﹗靜待外送平台回覆中」。
事後蘇姓外送員發現該篇貼文，認遭誣指，對滕男提告涉嫌加重誹謗。經查發現，那袋狗大便是由滕男父親清理後，放在門口，滕男也坦承，取餐時未留意，才連同餐點拿上樓，也未經查證就貼文。
對此，滕男還發文道歉，也請平台不必再查，更私訊向蘇姓外送員致歉；檢方認為，一般人無法從餐點編號得知外送員真實姓名，貼文不僅並未指名道姓，也非故意PO文，認罪證不足，將滕以不起訴處分。
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