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南二監小弟接假釋大哥挑釁公權力 檢警開8拘票已帶4嫌
法務部矯正署台南第二監獄昨傍晚傳出約20名平頭黑衣人，高調迎接假釋出獄後林姓受刑人，欲燃放焰火慶祝遭制止對監獄及警方叫囂，檢警震怒，今上午已開8張拘票，已拘提4人到案，強調涉案者一個都別想跑。
這起事件發生在昨下午近5點可，據知，曾在台南六甲區台南二監服刑過的32歲蔡姓男子是警方列管幫派分子，因詐欺案在南二監服刑2年10月今年6月期滿出獄，昨涉嫌帶領約20名男子開著約7、8輛轎車聚集在南二監外，要放炮迎接假釋受刑人監友33歲林男，南二監報警，派出所警員約4人寡不敵眾反遭包圍，還遭怒罵三字經叫囂，警方緊急調派快打部隊支援，途中約不到10分鐘，一行人已鳥獸散。
警方事後根據側錄車牌，逐一清查掌握涉案者，據知，與會男子都住南市溪北地區，大都為20多歲，還組轎班底，常參與新營、柳營一帶廟會，警逐一掌握當事人身分，上午持院方開出7張拘票，稍早已帶回1男。
台南市政府警察局副局長吳敬田、南市刑大大隊長林宏昇上午也前往麻豆警分局召開專案會議，麻豆警分局長林中興強調，當事人行為已涉及妨礙公務、聚眾情事，公權力不容挑釁，將嚴正執法追究到底，一個都別想跑。
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