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6屆國姓鄉代未開會領出席費2450元 二審駁回仍認貪汙

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣劉昌坤連任6任的國姓鄉鄉民代表，也是第21屆鄉民代表，前年7月底，劉搭社團遊覽車到屏東參訪，但參訪前先在鄉代會臨時大會的簽到名冊上簽名，隨後前往屏東，但領取出席費3天的出席費7350元，被廉政署認定，詐領一天出席費2450元，一審依貪汙罪判1年緩刑5年、褫奪公權2年、支付罰金20萬元，二審今宣判，駁回上訴，維持一審原判。

判決指出，劉昌坤是南投縣國姓鄉代表會第21屆鄉民代表，屬於有法定職務權限的公務員，劉明知國姓鄉鄉代會在2020年7月22日至24日舉辦臨時代表會，但卻在同年月22日上午，搭乘「國姓鹿遊趣」社團遊覽車到國姓鄉代會，在簽到名冊上的22日、23日欄位處簽名，隨後與社團共同至屏東縣參訪。

劉昌坤在同年月23日晚間才返回南投，隔天（24日）劉才到國姓鄉代表會參與臨時代表會，24日的簽到簿上簽名，使代表會計、出納人員誤信劉在22日至24日都有參與會議，核發每日出席費2450元（含交通費、雜費），3天會議核發7350元給劉昌坤。

廉政署接獲檢舉後，認定劉涉嫌詐領23日的出席費2450元，依貪汙治罪條例的利用職務機會詐取財物罪，移送南投地檢署偵辦，劉承認涉案，繳回出席費用。

一審認定，劉在審理時承認犯行，繳回犯罪所得2450元，另外因貪汙治罪條例規定，因劉貪汙、圖利金額在5萬元以下，依法減輕其刑，判刑1年10月、緩刑5年、支付公庫20萬元、褫奪公權2年，犯罪所得沒收。

劉認為此案是有心人士檢舉，而且一審量刑過重，提起上訴，台中高分院今早宣判，駁回劉上訴，仍維持一審認定與刑度。

南投縣國姓鄉民代表劉昌坤，涉嫌詐領出席費，台中高分院今駁回上訴，維持一審原判。圖／本報資料照
南投縣國姓鄉民代表劉昌坤，涉嫌詐領出席費，台中高分院今駁回上訴，維持一審原判。圖／本報資料照

南投 貪汙 屏東縣

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