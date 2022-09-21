快訊

俄恐動用核武 普亭前顧問點名「這3人」要為烏克蘭戰爭負全責

半年撒7百萬助浪浪！廖老大突拋震撼彈「即刻退網」

拉沃盃／費德勒親口證實 告別賽只打一場雙打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

背西瓜體驗懷孕涉過失傷害 幼教老師判拘役15天

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市中壢某幼兒園賴姓女老師為了讓孩童體驗母親懷孕辛苦，將西瓜裝袋套在孩童脖子上，使其感受負重與行動不便，但一時疏忽，造成6歲的黃姓男童受傷，經桃園地院審理，最後被依過失傷害罪判拘役15日，得易科罰金。可上訴。

判決指出，賴女（56歲）有多年幼教經驗，在該所幼兒園任職也有5年之久。去年母親節前夕，她為了讓孩童體驗母親懷孕辛勞，將西瓜裝入紅色袋子，再將袋子套在孩童的脖子上，但她疏於注意，未示範正確姿勢，也未指導以手托分散重量，導致黃姓男童背了6分鐘之後，脖子紅腫挫傷。

審理時，賴女坦承過失傷害，供稱體驗活動未規定孩童一定要背多久，如果孩童不想背，她會幫忙拿下來，只是當時她在旁邊忙收聯絡簿跟作業，未注意到黃童狀況，後來看他還在背，也有趕快幫他把西瓜拿下來。

黃童家長控訴賴女傷害，但法院調查監視器，確認背西瓜活動並非只有黃童一人參與，且賴女發現黃童傷勢後，除了擦藥治療，也有檢查其他參與體驗孩童的身體情況。

法院認為，如果賴女有意用背西瓜方式體罰黃童，就無需檢查其他孩童脖子狀況。此外，該班幼童眾多，僅賴女一人照顧，監視器畫面也可見她在教室忙碌，其因一時疏忽未能注意黃童輕微傷勢，也在情理範圍之內，難認有傷害的不確定故意，應只構成過失傷害罪。

法院審酌，賴女因為一時疏忽，導致黃童受傷，迄今未能獲得黃童及家屬諒解，自應非難，但考量她犯後坦承，態度尚可，且黃童傷勢輕微，過失情節非重，因此量處其刑。

桃園一名賴姓幼兒園老師把西瓜裝袋套在孩童脖子，讓孩童體驗母親懷孕辛苦，結果一時疏忽造成傷害，被桃園地院依過失傷害判拘役15日。示意圖／Ingimage
桃園一名賴姓幼兒園老師把西瓜裝袋套在孩童脖子，讓孩童體驗母親懷孕辛苦，結果一時疏忽造成傷害，被桃園地院依過失傷害判拘役15日。示意圖／Ingimage

西瓜 幼兒園 傷害罪

延伸閱讀

男友靠超省錢避孕法「前8任都沒事」 她見經期APP跳7個字崩潰

不知自己懷孕工作 余香凝疲憊驗孕「憂變怪獸家長」

防疫期間報案警阻止入內 身障男撞破派出所大門判拘役

懷孕時機不合適…普亭傳逼情婦墮胎 父女戀關係惡化

相關新聞

拒參加升旗朝會被記3支警告 學生打官司抗罰確定輸了！

東華大學學生陳旻傑就讀花蓮高中時拒絕參加升旗朝會、防災演練，被學校記3次警告，他首度提行政訴訟獲勝，法院撤銷訴願退回重審...

館長罵吳宗憲「你什麼洨」今開庭 兩人竟都對法官做這事

館長陳之漢不滿藝人吳宗憲評論網紅，開直播罵吳宗憲「你什麼洨」，被依公然侮辱罪判拘役58日；民事部分，吳向求償200萬元，...

銓敘部：凃明誠曹瑞傑殉職 以最高等級因公撫卹辦理

銓敘部今天召開因公審查小組會議，台南市政府警察局第二分局警察凃明誠及曹瑞傑遺族申請因公撫卹，經審議後與會委員一致認定兩人...

醫師證書少2字！熊大師涉非法整骨遭訴 椎間盤突出患者尿尿沒感覺

整骨熊大師徐姓男子，2020年9月至11月間，涉嫌替孫姓患者整骨調整骨盆7次，導致孫病情加劇，下體麻痺、尿尿沒感覺，掛急...

酒駕不繳罰鍰 執行署查土地、扣車…9個月追2億元

法務部行政執行署2001年1月成立迄今執行績效突破六千億大關，達到6228億3889萬元，業務重點即貫徹重懲酒駕政策，全...

持球棒打人傷者9天後死亡 凶手辯與他無關法院打臉重判

高雄賴姓男子為女爭風吃醋，持球棒將李姓男子毆打送醫，未料卻在9天後重傷身亡，家屬對賴男提告，他辯稱，未出手打人，還說李會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。