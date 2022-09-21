背西瓜體驗懷孕涉過失傷害 幼教老師判拘役15天

桃園市中壢某幼兒園賴姓女老師為了讓孩童體驗母親懷孕辛苦，將西瓜裝袋套在孩童脖子上，使其感受負重與行動不便，但一時疏忽，造成6歲的黃姓男童受傷，經桃園地院審理，最後被依過失傷害罪判拘役15日，得易科罰金。可上訴。

判決指出，賴女（56歲）有多年幼教經驗，在該所幼兒園任職也有5年之久。去年母親節前夕，她為了讓孩童體驗母親懷孕辛勞，將西瓜裝入紅色袋子，再將袋子套在孩童的脖子上，但她疏於注意，未示範正確姿勢，也未指導以手托分散重量，導致黃姓男童背了6分鐘之後，脖子紅腫挫傷。

審理時，賴女坦承過失傷害，供稱體驗活動未規定孩童一定要背多久，如果孩童不想背，她會幫忙拿下來，只是當時她在旁邊忙收聯絡簿跟作業，未注意到黃童狀況，後來看他還在背，也有趕快幫他把西瓜拿下來。

黃童家長控訴賴女傷害，但法院調查監視器，確認背西瓜活動並非只有黃童一人參與，且賴女發現黃童傷勢後，除了擦藥治療，也有檢查其他參與體驗孩童的身體情況。

法院認為，如果賴女有意用背西瓜方式體罰黃童，就無需檢查其他孩童脖子狀況。此外，該班幼童眾多，僅賴女一人照顧，監視器畫面也可見她在教室忙碌，其因一時疏忽未能注意黃童輕微傷勢，也在情理範圍之內，難認有傷害的不確定故意，應只構成過失傷害罪。