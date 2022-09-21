「張姐」LINE關心縣民 張麗善駁假帳號證實遭冒用

昨天在多個網路通訊軟體群組上，出現一個名為「張麗善」的帳號，有網友貼出其問候對話，質疑「真的是縣長本人嗎？」張麗善今親上火線否認此帳號，證實有人冒名所用，提醒民眾勿輕信。

據貼文網友傳出的對話指出，「張麗善」主動加他好友，並問他「小許，近期工作順利嘛？」網友回問「是誰？」該帳號還煞有其事的答「張姐」，後公開這段對話質疑「縣長這麼忙，會這麼閒嗎？」

此為「張麗善」的帳號，最上方顯示「請確認是否要將此人加入好友」，左側大頭貼用的是張麗善的照片，名字也一字不差，不過張麗善本人今天證實是被冒用。

張麗善說，已通過警方協助了解照片與名字遭冒用情況，追蹤掌握究竟何時起出現這類現象，今鄭重澄清個人臉書有藍勾認證，LINE帳號有銀色盾牌，絕無分號，且有專人在管理，請民眾不要誤傳或誤信。