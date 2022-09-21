快訊

俄恐動用核武 普亭前顧問點名「這3人」要為烏克蘭戰爭負全責

半年撒7百萬助浪浪！廖老大突拋震撼彈「即刻退網」

拉沃盃／費德勒親口證實 告別賽只打一場雙打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「張姐」LINE關心縣民 張麗善駁假帳號證實遭冒用

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

昨天在多個網路通訊軟體群組上，出現一個名為「張麗善」的帳號，有網友貼出其問候對話，質疑「真的是縣長本人嗎？」張麗善今親上火線否認此帳號，證實有人冒名所用，提醒民眾勿輕信。

據貼文網友傳出的對話指出，「張麗善」主動加他好友，並問他「小許，近期工作順利嘛？」網友回問「是誰？」該帳號還煞有其事的答「張姐」，後公開這段對話質疑「縣長這麼忙，會這麼閒嗎？」

此為「張麗善」的帳號，最上方顯示「請確認是否要將此人加入好友」，左側大頭貼用的是張麗善的照片，名字也一字不差，不過張麗善本人今天證實是被冒用。

張麗善說，已通過警方協助了解照片與名字遭冒用情況，追蹤掌握究竟何時起出現這類現象，今鄭重澄清個人臉書有藍勾認證，LINE帳號有銀色盾牌，絕無分號，且有專人在管理，請民眾不要誤傳或誤信。

張麗善警告冒用者「這是非常不好的行為」，在選舉倒數66天，不要再亂用或誤用，或以如此行為企圖破壞選舉。

雲林縣長張麗善今證實遭冒名創立LINE帳號一事。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今證實遭冒名創立LINE帳號一事。記者陳苡葳／攝影

張麗善 2022大選 雲林縣選舉

延伸閱讀

雲林921防災演練 張麗善認真低頭跪地示範保命3招

雲林鬧牙醫師荒 多鄉鎮「1醫師看診上千人」

縣市長滿意度調查 林智堅暴跌至倒數第四但高過柯文哲

偶戲迷注意年度盛事要來了 「台灣第四金」移到這辦

相關新聞

拒參加升旗朝會被記3支警告 學生打官司抗罰確定輸了！

東華大學學生陳旻傑就讀花蓮高中時拒絕參加升旗朝會、防災演練，被學校記3次警告，他首度提行政訴訟獲勝，法院撤銷訴願退回重審...

館長罵吳宗憲「你什麼洨」今開庭 兩人竟都對法官做這事

館長陳之漢不滿藝人吳宗憲評論網紅，開直播罵吳宗憲「你什麼洨」，被依公然侮辱罪判拘役58日；民事部分，吳向求償200萬元，...

銓敘部：凃明誠曹瑞傑殉職 以最高等級因公撫卹辦理

銓敘部今天召開因公審查小組會議，台南市政府警察局第二分局警察凃明誠及曹瑞傑遺族申請因公撫卹，經審議後與會委員一致認定兩人...

醫師證書少2字！熊大師涉非法整骨遭訴 椎間盤突出患者尿尿沒感覺

整骨熊大師徐姓男子，2020年9月至11月間，涉嫌替孫姓患者整骨調整骨盆7次，導致孫病情加劇，下體麻痺、尿尿沒感覺，掛急...

酒駕不繳罰鍰 執行署查土地、扣車…9個月追2億元

法務部行政執行署2001年1月成立迄今執行績效突破六千億大關，達到6228億3889萬元，業務重點即貫徹重懲酒駕政策，全...

持球棒打人傷者9天後死亡 凶手辯與他無關法院打臉重判

高雄賴姓男子為女爭風吃醋，持球棒將李姓男子毆打送醫，未料卻在9天後重傷身亡，家屬對賴男提告，他辯稱，未出手打人，還說李會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。