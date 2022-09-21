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情侶路邊吵架 警關切意外查出她違反防疫又襲警遭通緝

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

52歲樂姓女子去年與男友發生爭執，民眾報案，警前來關切，卻因未戴口罩違反防疫規定要依法開罰，樂女不滿，辱罵員警又拿塑膠椅襲警，遭地院判處拘役60天，但她未到案執行，本月遭通緝。近日謝女又因爭執，遇巡邏警關切，通緝身分曝光，遭警依法逮捕歸案。

判決書指出，樂女去年9月12日下午5時許，與男友在鳥松區發生爭執，因未戴口罩，民眾報案，員警前來關切，經多次勸導，她仍未理會，警依違反傳染病防治法開立告發單。

當下樂女不滿，辱罵員警「操你媽的」，抗拒警逮捕時，又試圖拿塑膠椅攻擊警員，被地院依侮辱公務員罪、犯妨害公務執行罪，並處拘役60天，得易科罰金。

未料，樂女未提上訴，也沒有依規定前往報到或接受裁罰，今年9月遭地檢署通緝；恰巧她又與男友在9月16日晚上11時許，在鳥松區中正路發生爭執，巡邏員警見狀，上前關切，意外查出通緝身分。

由於去年與今年發生爭執遭警關切的時間都是9月，也都在鳥松區，就連樂女都感嘆，時隔一年，都栽在員警手上，猶如命中剋星；她也因有妨害公務前科，員警也特別勸戒，切勿做出違法之事，否則警方仍會強力執法。警詢後，將謝女依法逮捕歸案。

52歲樂姓女子去年不滿遭警開罰辱罵員警又拿塑膠椅襲警，遭地院判處拘役60天，因未到案遭通緝，近日遭警查出，依法逮捕歸案。記者陳弘逸／翻攝
52歲樂姓女子去年不滿遭警開罰辱罵員警又拿塑膠椅襲警，遭地院判處拘役60天，因未到案遭通緝，近日遭警查出，依法逮捕歸案。記者陳弘逸／翻攝
52歲樂姓女子去年不滿遭警開罰辱罵員警又拿塑膠椅襲警，遭地院判處拘役60天，因未到案遭通緝，近日遭警查出，依法逮捕歸案。記者陳弘逸／翻攝
52歲樂姓女子去年不滿遭警開罰辱罵員警又拿塑膠椅襲警，遭地院判處拘役60天，因未到案遭通緝，近日遭警查出，依法逮捕歸案。記者陳弘逸／翻攝

通緝 妨害公務 口罩

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