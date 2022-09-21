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收簿集團包吃包住詐騙7548萬 18人遭訴、主嫌求處13年

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

王姓男子為首9人收簿集團，藏身宜蘭縣民宿且頻換地點躲查緝，以金錢利誘他人提供帳戶作為人頭行騙，至少63人受害，詐騙金額高達7548萬多元，檢警5月查獲逮18嫌，並救出1名遭凌虐男子，9人聲押獲准。宜蘭地檢署全案偵結，依涉犯違反組織犯罪條例、加重詐欺等罪嫌起訴18人，並求處王嫌13年重刑。

9人收簿集團來自外縣市，31歲王姓主嫌等9人躲在多間民宿犯罪，在網路上發布訊息，以提供金融帳戶可獲數萬元報酬引誘多人上當。收簿集團指示這些人到特定地點報到，要求提供帳戶、留宿接受控管、交付手機，防止反悔逃走或報警。

警方逮獲收簿集團。記者林佳彣／翻攝
警方逮獲收簿集團。記者林佳彣／翻攝

收簿集團將取得人頭帳戶提供其他詐欺集團成員，以投資黃金、石油、比特幣，或冒用政府機關、公務員名義行騙，今年5月間至少63人受害，詐騙金額高達7548萬4351元，其中1人被騙最多2650萬元，還有人遭騙600萬元。

宜蘭地檢署檢察官韓茂山指揮刑事局、台北市警局、新北市警局、花蓮縣警局、宜蘭縣警局等偵辦，5月26日命警搜索宜蘭縣五結鄉一間民宿，當場查獲收簿集團9名核心成員、9位帳戶提供者，同時救出奄奄一息的22歲黃姓被害人。

檢警調查，遭凌虐的黃男有意提供帳戶，卻遭收簿集團成員懷疑其動機可疑，有「黑吃黑」意圖，便用膠帶將他手腳反綁椅子上，再以拳頭、椅子、煙管毆打，甚至逼迫喝馬桶內的尿水、吃狗罐頭、手淫等。

檢方全案偵終，認為被害人辛辛苦苦工作一輩子，省吃儉用所存下來的金錢，遭被告等詐騙集團三言兩語騙走，許多被害人正步入退休養老生活，遭詐騙後的退休生活經濟堪慮，而王男等人正值青壯年，卻不思正當工作賺取報酬，危害社會甚鉅。

檢方依涉犯違反組織犯罪條例、加重詐欺、洗錢、妨害自由、傷害等罪嫌起訴18人，並求處王姓主嫌13年有期徒刑。

宜蘭地檢署表示，詐欺集團以各種方式誘騙民眾提供金融帳戶，進而控制看管帳戶提供者並包吃包住，已有多起案例，呼籲民眾切勿輕信網路上不實的求職資訊、打工機會，以免遭利用淪為共犯，更有可能成為被凌虐對象。

警方5月攻堅搜索五結鄉一間民宿。記者林佳彣／翻攝
警方5月攻堅搜索五結鄉一間民宿。記者林佳彣／翻攝
警方破獲收簿集團。記者林佳彣／翻攝
警方破獲收簿集團。記者林佳彣／翻攝
警方查扣金融帳戶、手機等物品。記者林佳彣／翻攝
警方查扣金融帳戶、手機等物品。記者林佳彣／翻攝
王姓男子為首9人收簿集團，藏身宜蘭縣多間民宿，金錢利誘他人提供帳戶作為人頭行騙。記者林佳彣／攝影
王姓男子為首9人收簿集團，藏身宜蘭縣多間民宿，金錢利誘他人提供帳戶作為人頭行騙。記者林佳彣／攝影

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