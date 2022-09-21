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馬籍女大生命案凶手判死 二審律師提量刑前社會調查

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

長榮大學馬籍女大學生命案，涉嫌性侵殺人的梁育誌一審被橋頭地院認為無教化可能，判處死刑，目前全案在高雄高分院審理中，梁的辯護律師認為一審未做量刑前社會調查，就認為無教化可能判死，合議庭決定將梁送量刑調查，預計調查完成後再開庭。

30歲梁育誌家住高雄阿蓮區，因熟悉環境，2020年9月30日曾在台南歸仁區長榮大學附近強虜陳姓女學生未遂；竟變本加厲，上網自學繩結，並把麻繩放車上，同年10月28日深夜又到歸仁區長大路附近，強行擄走鍾姓女大生。

梁育誌以麻繩勒緊鍾姓女大生頸部，拖進一旁的草叢，不顧她大呼「有話好好說，不要這樣」，摀住鍾女口鼻、出手毆打直到她無法反抗，強行性侵得逞，梁後來擔心東窗事發，強拉還有氣息的鍾女上車，隔天凌晨3點左右發現她已無呼吸，停在新化服務區休息，5小時後再開車亂繞，最後將鍾女丟棄在高雄阿蓮區大崗山邊坡，伴屍近12小時。

梁育誌經醫院精神鑑定結果，確認梁育誌的精神狀態、智力皆正常。橋院以梁是預謀犯案、手段殘忍、再犯率超過五成、對社會危害大且未見悔意等五大理由，依強制性交而故意殺人罪判處死刑。

當時梁的辯護律師曾向橋院提量刑前社會調查，希望針對刑法57條第5、6、7款進行釐清，但當時橋院合議庭認為已以刑法19條進行審酌，因此並未採納，未將梁送調查。

最近一次梁育誌開庭時，梁的辯護律師認為，依最高法院實務見解，處極刑案件應送量刑前社會調查，一審未做就認為梁無教化可能判死，恐有證據不完備情況。

合議庭法官開庭後，針對律師抗辯，決定將梁送有關鑑定，針對梁的品行、智識程度、與被害人關係等，由醫師、律師等多人進行調查，預計等調查結果出爐後，再另行開庭

長榮女大生命案凶嫌梁育誌，一審被判死刑，目前正在高雄高分院審理中。資料照，記者周宗禎／翻攝
長榮女大生命案凶嫌梁育誌，一審被判死刑，目前正在高雄高分院審理中。資料照，記者周宗禎／翻攝

長榮大學 殺人 性侵

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