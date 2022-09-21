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夾帶瑕疵章牌闖關 中央造幣廠員工涉貪起訴

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

中央造幣廠今年1月生產一批壽山國家自然公園章牌，因有瑕疵須鎔燬重鑄，但負責作業的戎姓技術員起了貪念，私藏726枚章牌，企圖夾帶出廠，結果被金屬探測器揪出不法，今天被桃園地檢署依貪汙治罪條例起訴。

起訴指出，該批章牌預計與其他廢幣一起重鑄，重鑄前，一直存放在熔軋工廠的小庫房。戎男今年1月10日利用職務上化驗原料成分機會，從小庫房取走了1015枚章牌，並藏在分光分析室櫃子，事隔2日再分裝成2小包，僅將289投入熔爐，剩下726枚則打算分批帶走。

今年1月12日晚間，戎男將422枚瑕疵章牌藏在隨身包包，企圖夾帶出廠，結果犯行在駐衛警用金屬探測器檢測時曝光，造幣廠人員也隨即在分光分析室桌櫃找到剩下的304枚章牌，最後由法務部廉政署送辦。

偵訊時，由於監視器拍到瑕疵章牌放進包包過程，戎男坦承犯行，供稱以為不會被抓到，才動了貪念。

檢方調查，戎男是造幣廠技術員，而造幣廠未授權技術員自行取走庫房封存瑕疵章牌或移置他處存放，其行為已構成貪汙治罪條例的侵占職務上持有非公用財物罪。

檢方考量戎男犯後態度良好，並自動繳回所得財物，而該批章牌如果完好無瑕疵，每枚售價落在30元，戎男侵占726枚，合計金額為21780元，價值甚微，因此建請法院酌減其刑。

中央造幣廠今年1月生產一批壽山國家自然公園章牌，因有瑕疵須鎔燬重鑄，結果戎姓技術員企圖夾帶出廠，今天被桃園地檢署依貪汙治罪條例起訴。圖／翻攝自中央造幣廠
中央造幣廠今年1月生產一批壽山國家自然公園章牌，因有瑕疵須鎔燬重鑄，結果戎姓技術員企圖夾帶出廠，今天被桃園地檢署依貪汙治罪條例起訴。圖／翻攝自中央造幣廠

貪汙 侵占

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