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監院控南藝大校長未迴避核發獎勵金 他提告抗罰成功！
國立台南藝術大學校長詹景裕被控未迴避擔任審議委員會主席，通過自己的申請案並核發獎勵金，監察院以違反公職人員利益衝突迴避法裁罰6萬8000元，詹不服處分提行政訴訟，台北地方法院判詹勝訴，撤銷裁罰處分，可上訴。
詹景裕2016年8月1日起擔任南藝大校長，監察院認定他2018、2019年度申請教師學術研究及創作展演成果獎勵，卻未自行迴避擔任審議委員會主席，還核章決行核撥獎勵金，違反利衝法規定而裁罰。
詹景裕不服提行政訴訟，認為他確實有遵守迴避原則，只是原先的會議記錄漏未記載，且他「核定」只是形式上審查會議紀錄有無錯誤，並非校長仍有最終調整權限，監察院處分有違誤。
監察院則主張詹景裕身為校長、審議委員會主席，對於審查、核定獎勵金有一定裁量空間，遇到涉及自身利益事項均應自行迴避，但詹卻沒有，處分沒有問題。
台北地院根據證人說法、卷內資料，認定詹景裕在審議委員會時確實已迴避自己的申請案，只是會議紀錄人員漏未記載，另詹僅能形式審查會議紀錄，並無裁量權限，且詹也沒有提出不同意見交委員會重新決議、不同意決議或退回委員會重擬等，認定詹沒有違反利衝法，撤銷監院的裁罰處分。
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