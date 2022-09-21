不滿同事未履約 到對方住處放蜂炮恐嚇 卻嚇錯人挨告

高雄謝姓男子因不滿劉姓男同事未履約到新公司任職，竟跑到劉男住處燃放蜂炮作勢恐嚇，未料，這個衝動之舉，竟嚇到與劉同住的弟弟，他報警後，謝男犯行曝光，地院審理後，將他依恐嚇危害安全罪，處拘役20天，得易科罰金2萬元。

判決指出，謝男與劉男兩人為同事關係，謝因不滿劉未履行到新公司任職的承諾，竟開車到劉住處燃放蜂炮作勢恐嚇。未料，此舉竟然嚇到與劉男同住的弟弟，他便報警，循線找到放炮的謝男。

警詢、偵訊時，謝男都坦承犯行，被檢方依恐嚇罪起訴，地院以簡易判決處刑；地院認為，謝不循正常管道及手段處理細故糾紛，竟到他人家門燃放蜂炮，衝動之舉造成對方心理恐懼。