花蓮首件賄選案 「免費洗車換支持」鳳林鎮里長參選人3萬交保

花蓮縣鳳林鎮許姓里長參選人涉嫌在臉書發文提供 「免費洗車」勞務方式，向該里有投票權選民行求期約不正利益，請求投票支持，檢方昨天訊後依違反公職人員選罷法，諭知3萬元交保。

花蓮地檢署檢察官陳宗賢昨天指揮法務部調查局花蓮縣調查站、花蓮縣警局鳳林分局、內政部移民署北區事務大隊花蓮縣專勤隊等，到許姓參選人住處等5地搜索，並通知許等5人到案。

檢方指出，許姓參選人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項行求「期約不正利益」，犯罪嫌疑重大，有羈押原因，但無羈押之必要，諭知具保3萬元。

檢方調查，許男在登記參選前，就在臉書發文「你投票給我，我就幫你洗車」，雖然事後有修掉直白用語，登記後也撤文，但他確定參選，有期約賄選犯意，也找來當地里民詢問，釐清是否幫選民洗車。

當地居民指出，許男在當地是任技術人員，並非洗車業，參選人幫人洗車求支持也真沒見過，但許男年紀很輕，可能想發揮創意吸引選民注意。