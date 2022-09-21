忘了還有電腦版！LINE偷轉老婆罵他的對話給自己再刪 有罪

陳姓夫妻因資產齟齬，陳趁妻子入眠，偷看她手機的LINE對話，赫見妻子和岳父對他多所批評，他把這些對話轉傳到自己的LINE帳號，再刪除轉傳紀錄。陳妻使用電腦登入LINE，發現和父親的對話竟「轉傳」，氣得報警。士林地方法院判陳無罪，但台灣高等法院認他無故取得、刪除他人電腦相關設備電磁紀錄，改判3月得易科罰金之刑。

丈夫否認犯罪，指妻子從去年5月起精神狀態就很糟，易怒，經台北榮總診斷為精神官能症，3個月後她的舉止越加怪異，有被害妄想症，一直覺得他要占便宜。丈夫說，因妻子三天兩頭要他挪動現金，他和妻子約定「可以互看對方手機內容」，恰巧岳父有指示匯款事宜，才想看一下岳父是否有傳相關訊息，沒想到看到了這對父女批評自己的言論。

這些對話包括「又多次重大出爾反爾，都是為了錢」「面對青番的無賴」「危險又無恥」，並計畫小孩從母姓、去法院登記分別財產制。

看了妻子和岳父的LINE對話後，丈夫覺得「驚恐」，他聲稱想要找岳父討論如何挽救婚姻，才把相關對話轉傳到自己的帳號，但又怕妻子發現後受刺激，因此刪除轉傳紀錄，想當作什麼都沒發生。

丈夫堅稱所作所為都經過「授權」，且他只是刪除轉傳紀錄，並不是刪掉妻子手機裡的電磁紀錄，妻子沒有損失。

士林地院認為妻子的確同意查看、使用對方手機，並共用電腦，因此丈夫使用他的手機轉傳、刪除訊息，是經過同意的，且妻子在偵查時也承認沒有明確告知不能再看手機內容，因此判丈夫無罪。

檢察官不服，上訴高院。妻子表示，丈夫在看了對話訊息後，做了很多財產上的重大決策，違背了家族間的承諾，等於是「捲款跑了」，害她被一堆廠商追債，且丈夫根本沒有想「挽救家庭」。

高院認為，妻子具結未同意丈夫使用她的手機去操作、回覆、對外聯繫，僅能觀看，如果丈夫說的是真的，又何必擔心妻子「發覺」而刪除轉傳紀錄？因侵害電磁紀錄可能影響隱私或財產，縱使妻子仍繼續保有電磁紀錄，但丈夫複製、移轉為自己所有，已破壞妻子對電磁紀錄的獨占性和完整使用利益。