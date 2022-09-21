幸福人壽賤賣信義區D1七億土地 前協理30萬交保

前幸福人壽協理潘善建。記者張宏業／攝影

因掏空入獄的前幸福人壽董事長鄧文聰，被查出以左手賣右手方式，低估賤賣台北市信義區黃金地段D1土地，成交價與市場行情差2億多元，台北地檢署去年依非常規交易起訴鄧文聰後，查出全案尚有共犯未到案，調查局20日搜索約談前幸福人壽協理潘善建、前襄理李建興、不動產投資部經理王新達、中華不動產估價師聯合事務所長謝典璟等人到案，檢察官漏夜偵訊後，命潘30萬元交保。至於謝典璟20萬元交保、李建興20萬元交保、王新達10萬元交保。

鄧文聰因挪用幸福人壽資產，向香港渣打銀行、瑞士EFG銀行質押借貸132億元，遭法院判刑27年，併科罰金8億5千萬元定讞，目前入獄服刑中。北檢調查發現，鄧另外用幸福人壽資產，向瑞士百達銀行借貸5千多萬美金，其中1千6百萬美金匯回台灣，用來購買信義區D3土地，去年依違反保險法、洗錢防制法起訴鄧。

檢調查出，幸福人壽於2007年間，用3億6千萬元購下D1土地，但卻違反「保險公司進行不動產投資，應以即時利用並有收益」規定，金管會去年要求限期改善無效，裁罰180萬元，要求半年內處分D1土地。

鄧文聰認為，這塊位於世貿中心正對面的D1土地相當值錢，儘管面積只有151坪，未達興建大樓的標準（901坪），但鄧仍想保有這塊土地，依當時行情來說，該土地市價每坪高達500萬元。

不過，鄧文聰卻指示潘善建以非常規交易方式，透過謝典璟等人不實低估鑑價，最後以每坪336萬元、總價5億1千萬元賣出，土地登記在鄧實質掌控的富翔開發國際名下，目前作為停車場使用。