快訊

美股恐跌40%！ 末日博士：全球今年底陷入漫長慘烈的衰退

互助會女辦事員疑捲款潛逃 雲林警調介入調查

中央社／ 雲林縣20日電

雲林縣崙背鄉崙光儲蓄互助社疑似有女辦事員捲款潛逃，外傳金額逾千萬元，許多成員近日到互助社門前關注查辦進度，雲林縣調查站和警方呼籲被害者出面指證，協助釐清案情。

雲林縣調查站今天表示，已接獲相關情資，希望被害者站出來，提供更多證據，協助釐清案情。針對被掏空的金額，調查站僅說，坊間傳聞眾多，有待被害者提供資料逐一比對查證。

崙背鄉崙光儲蓄互助社門口近日聚集不少人，引起路人關切。互助社今天接受媒體電訪表示，有女辦事員日前突捲款消失，已多日未到班，經向中華民國儲蓄互助協會通報後，現交由台中區會派員追查，據了解已找到失聯的女辦事員。

對於外傳掏空的金額逾新台幣3000萬元，互助社不願證實，僅表示現已暫停領款業務，將等總會調查此案後，盡速通知全數社員召開大會，進一步討論遭盜領款項該如何處理。

有社員說，全家10人都是儲蓄互助社社員，總計存了新台幣100多萬元；另名婦人說，自己從事農務省吃儉用，16年來陸陸續續存了40多萬元。

互助會附近居民提到，崙光儲蓄互助社已有數十年，以利息比銀行高為誘因招募社員儲蓄，社員包括農民、退休公教人員等約500人。

雲林 掏空 農民

延伸閱讀

雲林肉品市場董事長鍾任明辭職 展現參選西螺鎮長決心

雲林鬧牙醫師荒 多鄉鎮「1醫師看診上千人」

雲林青年莊秉豪推動產業數位轉型 打造雲遊斗南品牌

雲林打造友善釣魚平台 提供釣友安全垂釣空間

相關新聞

忘了還有電腦版！LINE偷轉老婆罵他的對話給自己再刪 有罪

陳姓夫妻因資產齟齬，陳趁妻子入眠，偷看她手機的LINE對話，赫見妻子和岳父對他多所批評，他把這些對話轉傳到自己的LINE...

幸福人壽賤賣信義區D1七億土地 前協理30萬交保

因掏空入獄的前幸福人壽董事長鄧文聰，去年被查出以左手賣右手方式，低估賤賣台北市信義區黃金地段D1土地，成交價與市場行情差...

殺情敵自首 無悔意判14年

黃姓男子不滿鄭姓女友與李姓男子過從甚密、要求分手，夥同蘇姓友人約鄭、李人二人談判，黃涉持彈簧刀刺殺李男，事後報警自首，警...

選舉日拉票還辯不懂法 韓國瑜後援會版主吃50萬罰鍰

臉書「嘉義韓國瑜後援會」社團唯一版主、管理員魏志軒，在2020年總統、立委選舉投票日凌晨，批准社團成員上傳投票搶救時任彰...

女告10年前打工同事跟騷 檢察官傻眼：對方早就出國

一名女子向10年前打工的同事方姓男子提告，認為方男跟蹤、騷擾她，影響她的生活；但檢方調查後發現，女子稱她在今年6月1日被...

黃揚明評3Q陳柏惟被指「配合紅色勢力」 他3犯誹謗判刑

名嘴黃揚明評論前台灣基進黨立委陳柏惟肇事逃逸案，媒體人曾韋禎指黃是「媒體敗類」、「配合紅色勢力操作」，被訴誹謗；曾以言論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。