互助會女辦事員疑捲款潛逃 雲林警調介入調查

雲林縣崙背鄉崙光儲蓄互助社疑似有女辦事員捲款潛逃，外傳金額逾千萬元，許多成員近日到互助社門前關注查辦進度，雲林縣調查站和警方呼籲被害者出面指證，協助釐清案情。

雲林縣調查站今天表示，已接獲相關情資，希望被害者站出來，提供更多證據，協助釐清案情。針對被掏空的金額，調查站僅說，坊間傳聞眾多，有待被害者提供資料逐一比對查證。

崙背鄉崙光儲蓄互助社門口近日聚集不少人，引起路人關切。互助社今天接受媒體電訪表示，有女辦事員日前突捲款消失，已多日未到班，經向中華民國儲蓄互助協會通報後，現交由台中區會派員追查，據了解已找到失聯的女辦事員。

對於外傳掏空的金額逾新台幣3000萬元，互助社不願證實，僅表示現已暫停領款業務，將等總會調查此案後，盡速通知全數社員召開大會，進一步討論遭盜領款項該如何處理。

有社員說，全家10人都是儲蓄互助社社員，總計存了新台幣100多萬元；另名婦人說，自己從事農務省吃儉用，16年來陸陸續續存了40多萬元。

互助會附近居民提到，崙光儲蓄互助社已有數十年，以利息比銀行高為誘因招募社員儲蓄，社員包括農民、退休公教人員等約500人。