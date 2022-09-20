選舉日拉票還辯不懂法 韓國瑜後援會版主吃50萬罰鍰

臉書「嘉義韓國瑜後援會」社團唯一版主、管理員魏志軒，在2020年總統、立委選舉投票日凌晨，批准社團成員上傳投票搶救時任彰化縣立委候選人蕭景田的貼文，中央選舉委員會裁罰50萬元，他提行政訴訟，台北高等行政法院判敗訴。魏上訴，最高行政法院駁回。

魏主張，社團成員早在前年1月10日就上傳貼文，不是在投票日當天發布，只因管理員未批准而沒有在社團頁面顯示；他因工作繁忙，直到投票日當天凌晨才利用臉書後台「全部勾選」的機制，讓貼文顯示到社團。

魏志軒聲稱沒特意替蕭景田助選，也抱怨中選會裁罰50萬元過苛，違反比例原則。他說，不是法律專業人士，不諳法律，不知道選罷法有禁止於選舉當日助選的規定，且他未實質審貼文，所以沒看見貼文的警語，希望依行政罰法第8條規定減輕處罰。

中選會指出，魏身為臉書社團管理員，可以在後台選擇「批准」或「拒絕」，卻仍讓貼文上架，就算他沒有助選之意，也顯然有過失，而裁罰50萬元已是法定罰鍰額度最下限，未違反比例原則。

北高行指出，魏志軒有權決定貼文發布與否，且貼文是經由魏審查批准後，才在投票日凌晨發布在社團中，細究貼文文字，確實有幫特定候選人當選的文字。在爭議的貼文上，還明確記載「晚上12:00以後，不要再用Line＠或臉書FB或其他任何形式拉票，因為罰則很重喔！」警語，北高行認為魏沒有不知於選舉投票日當日不得從事助選活動之理。