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女告10年前打工同事跟騷 檢察官傻眼：對方早就出國
一名女子向10年前打工的同事方姓男子提告，認為方男跟蹤、騷擾她，影響她的生活；但檢方調查後發現，女子稱她在今年6月1日被方男跟蹤騷擾，但方男早在今年2月就出國至今，難以憑女子指認，就認定方男有跟騷行為，予以不起訴處分。
女子提告，稱方男去年11月16日下午，先是在台北市微風南京百貨地下一樓賣場，站在櫃位外盯著她看，又在今年5月20日下午，趁著女子到土城醫院看診時，在醫院候診區等候她，同月23日又尾隨她進入超市；6月1日晚間，方男駕車行經土城中央路，見她在路上餵貓，迴轉後將車停在女子附近，坐在車上盯著她。
女子認為，方男舉動有反覆且持續實施，已使她心生畏怖、影響她的日常生活，向他提告跟蹤騷擾防治法。
檢方認為，跟蹤騷擾防治法今年6月1日才開始實施，女子稱方男對她騷擾的舉動，僅有最後一次犯罪時間符合，但方男早在今年2月就出境，且至今未歸國，不可能如女子所稱在跟騷法實施當天對她跟蹤騷擾，認為沒有傳喚方男到案的必要，便予以不起訴處分。
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