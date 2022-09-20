黃揚明評3Q陳柏惟被指「配合紅色勢力」 他3犯誹謗判刑

名嘴黃揚明評論前台灣基進黨立委陳柏惟肇事逃逸案，媒體人曾韋禎指黃是「媒體敗類」、「配合紅色勢力操作」，被訴誹謗；曾以言論自由抗辯無罪，台北地院審理不採，判曾有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。

判決說，曾於2016、2017年因誹謗罪判處拘役30日、20日確定，不思悔改再犯，他自陳是網路媒體文字工作者，卻以個人推測貶抑黃，還加以謾罵。

法官認為，曾除損害黃的名譽外，無濟於社會議題的解決，並引起網友留言或加入謾罵，反而滋生更多爭議，行為可議；曾辯稱登載的文字為言論自由，觀念錯誤，他犯後態度不佳，未與黃揚明和解，依法量刑。

判決書指出，曾韋禎、黃揚明都是媒體人，曾因不認同黃的立場，2021年10月6日見黃在Facebook就陳柏惟肇事逃逸案發表意見，當天下午3時，在個人網頁發表「黃某就是最可恥的媒體敗類，這傢伙令人不齒的事蹟罄竹難書。這次就配合紅色勢力操作，斷章取義判決書，2度影射陳柏惟酒駕，還逼宮柯文哲須罷Q；甚至拿簡肇棟當年的事來扯」。

此外，曾韋禎擷取黃揚明在個人網頁所發表文章的截圖，使不特定的Facebook網站得藉由瀏覽曾韋禎的文章而知道指涉對象是黃揚明，不實傳述黃揚明有與中共勢力合作的情形。

黃揚明獲知後向台北市警南港分局提告，士林地檢署透過台灣高檢署將案件轉由台北地檢署偵辦、起訴。

法院開庭時，曾韋禎否認犯罪，稱「其實陳柏惟只是肇事逃逸，沒有酒駕」，但因黃揚明的惡意誤導，導致當天國民黨陣營、媒體全部罵陳柏惟酒駕。

曾韋禎辯，因為截圖的話不能複製、貼上，無法以圖搜尋到是何人發的，所以刻意使用截圖的方式呈現黃偏頗的說法，是為凸顯事實、就事論事；曾還辯說，黃是台灣大姓，沒有指是誰，沒有要攻擊黃，是黃對號入座。