快訊

睡吧親愛的伊莉莎白：送別女王的最後風笛手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃揚明評3Q陳柏惟被指「配合紅色勢力」 他3犯誹謗判刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

名嘴黃揚明評論前台灣基進黨立委陳柏惟肇事逃逸案，媒體人曾韋禎指黃是「媒體敗類」、「配合紅色勢力操作」，被訴誹謗；曾以言論自由抗辯無罪，台北地院審理不採，判曾有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。

判決說，曾於2016、2017年因誹謗罪判處拘役30日、20日確定，不思悔改再犯，他自陳是網路媒體文字工作者，卻以個人推測貶抑黃，還加以謾罵。

法官認為，曾除損害黃的名譽外，無濟於社會議題的解決，並引起網友留言或加入謾罵，反而滋生更多爭議，行為可議；曾辯稱登載的文字為言論自由，觀念錯誤，他犯後態度不佳，未與黃揚明和解，依法量刑。

判決書指出，曾韋禎、黃揚明都是媒體人，曾因不認同黃的立場，2021年10月6日見黃在Facebook就陳柏惟肇事逃逸案發表意見，當天下午3時，在個人網頁發表「黃某就是最可恥的媒體敗類，這傢伙令人不齒的事蹟罄竹難書。這次就配合紅色勢力操作，斷章取義判決書，2度影射陳柏惟酒駕，還逼宮柯文哲須罷Q；甚至拿簡肇棟當年的事來扯」。

此外，曾韋禎擷取黃揚明在個人網頁所發表文章的截圖，使不特定的Facebook網站得藉由瀏覽曾韋禎的文章而知道指涉對象是黃揚明，不實傳述黃揚明有與中共勢力合作的情形。

黃揚明獲知後向台北市警南港分局提告，士林地檢署透過台灣高檢署將案件轉由台北地檢署偵辦、起訴。

法院開庭時，曾韋禎否認犯罪，稱「其實陳柏惟只是肇事逃逸，沒有酒駕」，但因黃揚明的惡意誤導，導致當天國民黨陣營、媒體全部罵陳柏惟酒駕。

曾韋禎辯，因為截圖的話不能複製、貼上，無法以圖搜尋到是何人發的，所以刻意使用截圖的方式呈現黃偏頗的說法，是為凸顯事實、就事論事；曾還辯說，黃是台灣大姓，沒有指是誰，沒有要攻擊黃，是黃對號入座。

法官認為，曾韋禎警詢、偵訊及審理時坦稱「臉書上所指稱『黃某』文章是從黃揚明臉書上擷取而來」、「如果是彼此認識的人就會知道我是引用告訴人的文章」、「從告訴人截圖，當然是指告訴人」，他辯沒指明黃，不能採信。

媒體人黃揚明（右）。本報資料照片
媒體人黃揚明（右）。本報資料照片

黃揚明 陳柏惟 酒駕

延伸閱讀

3Q陳柏惟屏東首輔選 李清聖搶頭香一晚兩座談

「國民堂哥」陳玄曄登記台中第三選區 陳柏惟：3Q團隊接棒

陳柏惟到高雄鳳山挺蘇致榮 基進戰友平常心看待

吳欣岱點蔣萬安政見5問題 柳采葳批偏學陳柏惟黑白說

相關新聞

選舉日拉票還辯不懂法 韓國瑜後援會版主吃50萬罰鍰

臉書「嘉義韓國瑜後援會」社團唯一版主、管理員魏志軒，在2020年總統、立委選舉投票日凌晨，批准社團成員上傳投票搶救時任彰...

左手賣右手！幸福人壽遭賤賣北市信義區D1土地 北檢再約談5人

因掏空公司入獄的前幸福人壽董事長鄧文聰，去年7月遭檢方查出，他涉嫌主導賤賣北市信義區黃金地段D1土地給自己手下人頭公司。...

黃揚明評3Q陳柏惟被指「配合紅色勢力」 他3犯誹謗判刑

名嘴黃揚明評論前台灣基進黨立委陳柏惟肇事逃逸案，媒體人曾韋禎指黃是「媒體敗類」、「配合紅色勢力操作」，被訴誹謗；曾以言論...

扯！台南交通分隊警員上班看火影忍者挨轟「過太爽」 遭記過調職

台南市警五分局交通分隊男警員，昨午上班時間在辦公室內，以辦公室電腦看動漫「看火影忍者」，被人PO上網 。市警五分局說，經...

合作社水瓶害收容人二度灼傷 台中監獄連帶判賠13萬

尤姓男子在台中監獄服刑時跟合作社買了1個太空瓶，於標示溫度內裝熱水卻發生瓶蓋爆脫，右大腿二度燒燙傷，尤對中監及進口與代理...

只願賠150萬談不攏！瑪莎3煞張敦量「終解禁」延押2月 2同夥各獲20萬交保

台中瑪莎拉蒂3煞張敦量、李韋霖及陳勁豪痛毆宋姓男大生案14日開庭，宋的母親提出1500萬元和解金條件，張表示透過律師提出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。