男子天母飆車時速快破百致1死2傷 開庭認罪願意賠償

簡姓男子3月間於台北市士東路高速駕駛，撞上3名路人，導致1死2傷，遭檢方起訴求處3年以上徒刑。士林地院今天開庭，簡男認罪並表示願意賠償，希望法官安排調解。

士林地方檢察署起訴指出，簡姓男子今年3月18日晚間近7時，駕車行經北市士東路、芝玉路口，以時速近100公里車速狂飆，直接撞上正穿越馬路的3名行人，導致2名少女腿部受傷、謝姓婦人傷重不治。

檢察官認為，簡男沒有實質賠償，犯後態度反覆、飾詞狡辯，且平日即有高速在道路上恣意駕車的惡習，漠視用路人安全，依過失致死等罪嫌起訴，建請法院量處3年以上有期徒刑。

士林地方法院今天首度開庭，簡男坦承有過失並認罪；辯護律師則說，簡男願意賠償，希望法官安排調解。

2名被害少女的母親均表示願意就賠償部分進行調解，其中1名被害少女的母親還說，女兒迄今走路仍不方便，甚至被同學取笑為「獨腳獸」。

謝姓婦人家屬的告訴代理人則表示，簡男在第1次調解時沒現身，第2次調解時則只先談傷者的賠償事宜，也不願先支付慰問金，但既然簡男當庭表示願意賠償，就再給他一次機會。

法官諭知全案11月2日再開庭，簡男離開法院後則對媒體表示，很對不起被害人，會請保險公司盡快協調，自己也會盡量拿錢出來滿足被害人及家屬。