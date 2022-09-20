合作社水瓶害收容人二度灼傷 台中監獄連帶判賠13萬

尤姓男子在台中監獄服刑時跟合作社買了1個太空瓶，於標示溫度內裝熱水卻發生瓶蓋爆脫，右大腿二度燒燙傷，尤對中監及進口與代理的2間公司求償30萬元；中監稱尤用了4個月都沒反應瑕疵，公司主張是他使用不當，法院送鑑定認定該瓶欠缺安全性，判中監等應給付尤13萬元，可上訴。

尤男主張，他2018年8月在中監執行期間向監所消費合作社買了1個手提太空瓶，隔年1月3日下午4點多在配業工廠內要裝熱水，但水溫仍在該瓶瓶身標註的安全容許值內，卻因瓶蓋設計瑕疵蒸汽衝壓爆脫，熱水灑到他左大腿造成2處二度灼傷。

尤主張，該瓶子是他向中監合作社購買，瓶身標註由百樂龍公司從大陸輸入、瀚翔公司代理經銷，因此對中監及2家公司提吿，依醫藥費2000元、去疤雷射費10萬元，精神撫慰金10萬元，及懲罰性賠償金30萬元，經限縮後一共求償30萬元。

台中監獄抗辯稱，2018年7月1日至2019年6月30日，共販售該太空瓶1332個，每個售價55元，若反映物品有明顯瑕疵合作社都會更換，尤男買來使用4個近月，期間都沒反應有瑕疵，中監僅從事經銷，合作社也對物品已盡相當注意，認為無賠償責任。

百樂龍公司說，該太空瓶是聚丙烯（PP）材質，使用溫度介於零下20度至90度，瓶蓋鎖緊下不致於瓶內熱水會外漏結果，設計無欠缺安全性，合理推論是尤沒將瓶蓋鎖緊，況且除尤男外未接獲其他太空瓶燙傷意外，也不能證明該瓶設計有瑕疵；瀚翔公司也認為是尤自身使用不當。

法院將太空瓶送財團法人塑膠工業技術發展中心鑑定，發現裝滿約90度熱水，拴緊瓶蓋倒置15分鐘，會發生洩漏，而裝90度熱水在23度室溫放置半小時，瓶身發生肉眼可見形變，另裝90度熱水以1分鐘搖晃180次頻率，搖晃10分鐘，則發生瓶蓋衝脫現象。