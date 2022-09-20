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左手賣右手！幸福人壽遭賤賣北市信義區D1土地 北檢再約談5人

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

因掏空公司入獄的前幸福人壽董事長鄧文聰，去年7月遭檢方查出，他涉嫌主導賤賣北市信義區黃金地段D1土地給自己手下人頭公司。由於D1土地鑑價嚴重被低估，台北地檢署今指揮調查局北機站，再度約談前幸福人壽協理潘善建、3名員工及謝姓鑑價師，全案依違反保險法特別背信罪、證交法非常規交易罪偵辦中。

根據當時鄧文聰起訴內容，當時位於世貿中心正對面的D1土地，市值已達每坪近500萬元，鄧男卻虛構僅280至305萬元的行情，最後主導幸福人壽以每坪336萬元、總價5.1億元賣出。

最後鄧文聰還將D1土地登記在自己實質控制的富翔開發國際公司名下，等同左手賣右手，因此再遭檢方依違反《保險法》特別背信罪起訴。

檢調懷疑，潘男等5人涉嫌於2011年間，經辦D1土地鑑價過程中，與謝姓鑑價師的事務所共謀低估單價，今兵分七路執行搜索7處並約談5人，稍晚將移送北檢複訊。

前幸福人壽前董事長鄧文聰賤賣土地案，台北地檢署今指揮調查局北機站，再度約談前幸福人壽協理潘善建、3名員工及謝姓鑑價師。記者／蔣永佑攝影
前幸福人壽前董事長鄧文聰賤賣土地案，台北地檢署今指揮調查局北機站，再度約談前幸福人壽協理潘善建、3名員工及謝姓鑑價師。記者／蔣永佑攝影

鄧文聰 保險 北市 幸福人壽

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