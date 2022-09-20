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曾月開400件違停遭調職 員警罵所長垃圾、沒懶趴遭起訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中施姓員警日前深夜大量開騎樓違停單月達400件引起討論，被時任第5分局調至大甲分局後曾和民代開記者會控訴遭懲罰性調動；因施在臉書指名道姓稱紀姓所長「垃圾」、「沒懶趴」等語，紀不甘遭詆毀人格提告，檢方認為施犯嫌明確，偵結依2個公然侮辱罪嫌起訴他。

台中地檢起訴指出，施男（30歲）先前在台中第5分局水湳派出所任職期間，因為不滿紀姓所長管理措施，以臉書暱稱「白嵐曉」帳號，去年11月16日PO文稱「所以我就說這個所長所做所為跟垃圾一樣」，並以＃符號標記說「我就是講紀OO」，指名道姓揭露該所長姓名。

檢方查，施男今年3月12日同樣以該臉書帳號發文，表示「你跟我說冷的可以維持現在服裝（外套加長袖制服）、熱的著長袖警便服？還特別當你標記主管可以自行統一決定給你看，一樣視而不見不敢投票表決，異於常人沒懶趴的主管趕快下台好嗎？」

紀姓所長因認為遭施員詆毀人格，委由律師向5分局提告妨害名譽；檢方訊時，施坦承有PO文但矢口否認犯行，辯稱自己是針對紀姓所長的所做所為，會提到紀的名字，是因為紀做的。

檢方根據網路截圖、紀姓所長等相關指述，認為施員發文內容構成公然侮辱罪嫌，且前後3次發文時間犯意個別、行為互殊，偵結依2個公然侮辱罪嫌起訴施。

施姓員警在5分局任職期間，5分局以他近期考核不佳，且個人行為涉及刑事，又因交通執法態度不佳屢遭市民投訴，並引起地方強烈反彈，影響警察形象甚鉅。

5分局當時依警察局遷調作業要點第五點「對所屬人員因違反品操風紀或工作重大疏失或考核不佳，有人地不宜之情，得詳述具體事實主動報調」，將施調職至大甲分局。

施員當時與民代開記者會，表示自己想整頓整個台中違停亂象，違停是不分時段，深夜或白天行人路權都應被尊重，違停無論5秒、10秒，或1分鐘他都依法舉發，之前月開了3、400件違停，直言被調動是因4月取締太多人向督察組申訴，最後遭懲罰性調動。

台中第5分局。記者曾健祐／攝影
台中第5分局。記者曾健祐／攝影

違停 公然侮辱 警察

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