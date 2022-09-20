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超載近70噸死亡車禍無肇責 駕駛遭吊照終身法院幫撤單

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中江姓司機開小貨車撞上對向跨越雙黃線的黃姓騎士，黃傷重死亡，警方發現江貨車核定總重僅3.49公噸，當天過磅卻重達72.8公噸，舉發後經台中市交通裁決處處以「吊照終身」；江不服提吿，法院參酌鑑定報告，認定是黃越線撞擊致死，江並無肇責，判處撤銷原處分，可上訴。

經調查，江男2019年9月3日駕駛小貨車經大肚區華山路，因「裝載貨物違反第29條之2第1、2項情形因而致人死亡」，經警方認定違反道路交通安全管理處罰條例舉發，經台中市交通裁決處裁處江吊銷汽車駕照終身。

江不服提行政訴訟，主張他經車輛行車事故鑑定委員會鑑定沒有肇事因素，該委員會已明確指出他沒有肇責，認為原處分顯有疏失聲明撤銷。

台中交裁處抗辯稱，該死亡車禍經警方再次確認，認為江男的貨車超載及被害人死亡間有相關因果關係，且江男所持鑑定意見也不是終局認定。

法院查，江男的車輛核定總重為3.49公噸，事發後經過磅總重達72.8公噸，可見已經超過核定重量，而台中地檢囑託車輛行車事故鑑定委員會，鑑定結果認為是張姓騎士不當跨越分向線撞擊對向車，江男駕駛小貨車無肇事因素。

根據鑑定結果可知，張男跨越雙黃線駛入對向車道撞擊死亡，難認與江男超載有因果關係，認定原處罰有違誤，判處撤銷。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

台中市 駕照

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