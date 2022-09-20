「美體小舖」台灣區創辦人醫美過世 診所竄改紀錄2人遭訴
「THE BODY SHOP」美體小舖台灣區創辦人黃慧娟去年至北市法漾診所接受醫美療程，卻在診所內昏迷送醫不治，家屬控告診所負責人傅仰曄及護理師林庭玉兩人，涉嫌不具醫師執照卻執行侵入性醫療行為，事後還偽造不實治療紀錄。台北地檢署今依違反醫師法等罪起訴傅、林兩人，過失致死部分則另案偵辦中。
黃慧娟於1988年引進英國知名保養品牌「THE BODY SHOP」美體小舖，分店、專櫃遍及全台，曾被譽為台灣美容界教母。去年7月23日，黃女接受醫美療程後，於法漾診所內洗手間昏倒，經送醫急救後陷入長達兩個多月的昏迷，仍於同年9月30日宣告不治。
黃女家屬第一時間怒告傅、林兩人涉嫌過失致死，法醫研究所則研判，黃女主要死因為心臟結構問題，造成心因性休克，屬自然死亡，加上缺乏證據證明黃女曾接受侵入性治療，北檢原以罪證不足為由將傅、林兩人不起訴，經家屬不服再議，過失致死部分已發回北檢續查。
但檢察官自診所病歷資料中查出，無醫師執照的傅、林兩人，涉嫌自2020年3月至2021年8月5日止，分別對黃女及另名林姓女病患施打玻尿酸、埋線等，需醫師資格方可執行的侵入性醫療行為，直到黃女不幸身亡後，傅、林兩人才變造相關治療紀錄，竄改當中的治療項目、數量為臉部保養或保濕等不實內容。
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