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編喪家可憐故事斂財！殯葬業者張軍凱詐49萬元判刑1年半
殯葬業者張軍凱編造喪家故事斂財，不法所得49萬餘元，台北地院審理，日前依詐欺取財罪判張得易服社會勞動但不得易科罰金部分應執行有期徒刑1年10月，得易科罰金部分應執行有期徒刑1年6月，如易科罰金以1000元折算1日。可上訴。
判決書指出，張軍凱利用喪家故事行騙，不勞而獲，價值觀偏差，不過，他犯後坦承犯行，已與多數被害人達成和解。
檢方指控，現年43歲的張軍凱2018年4月起，透過新聞報導得知喪家的故事後，在臉書PO文或用LINE私訊他人，向大眾募集喪家修復遺體及殯葬等費用，但募得的款項並未交予喪家，喪家提告。
檢方調查，被張軍凱利用來詐騙的喪家故事包括溺水、車禍、獨居老人往生事件，張則先後詐得不法款項49萬9168元，犯刑法詐欺、個人資料保護法罪。
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