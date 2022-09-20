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「德東飆車王」涉釀1死2傷 少女家屬氣憤：女兒被叫獨腳獸

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

簡姓男子今年3月18日涉嫌在台北市士林區超速撞死婦人，還撞傷2名女高中生，被網友稱「德東飆車王」士林地方法院今天首度開庭，簡男認罪坦承有過失，家屬氣憤認為孩子被撞，腳傷行走不便，被叫「獨腳獸」。簡男庭後表示道歉說「對不起」，願意賠償和解。

今年3月18日晚上約晚上6時54分，30多歲簡男涉嫌在士東路與芝玉路2段口，行經無號誌路口，未減速，以時速80至100公里高速行駛，直接衝撞沿著行人穿越道道路口3名行人，撞擊力道猛烈，66歲謝姓婦人死亡，吳姓、廖姓女高中生嚴重骨折。

39歲簡男今天在律師陪同下出庭，承認犯罪有過失。辯護人指出，雖坦承起訴書所載事實，但實際上簡男未注意到有行人經過，非故意未禮讓行人；簡男有意願和解希望法院安排和解。

2名女高中生因車禍受傷，腳傷未完全康復。法官問家屬意見？吳媽媽心痛表示，「我的孩子被叫獨腳獸，因為走路步態非常不好看」，法官問有無持續就醫？家屬說，持續復健中。

吳媽媽指出，家住在五樓公寓，小孩不捨得出門，因為不想讓家人花費每次來回2千元「爬梯機」費用，直到7月起，小孩才能扶著牆壁緩慢下樓梯。廖媽媽也稱，沒辦法確定孩子的傷勢，目前只能一拐一拐慢慢走路，常常喊痛，現在認為小孩因車禍導致重傷害，明年2家的小孩都會手術拔釘，屆時小孩腳傷穩定後再表示意見。

告訴代理稱氣憤表示，簡男第一次和解沒來，第二次先談賠償傷者，連10萬元慰問金都不願意付，如今稱有意和解「願意再給他最後一次機會」。法院諭知今年11月2日下午2時許，續行準備程序。

簡男涉嫌開車撞死1人、2人受傷，背負過失致死罪刑責，檢方依交通過失致死罪嫌起訴，建請量刑3年以上有期徒刑，但沒論刑法185條妨害公眾往來安全致死罪。告訴代理人表示，「尊重檢方意見」但沒有表示同意，將遞狀陳述意見。

法院限制處分簡男名下不動產，代替羈押手段。簡男庭後獨自走出法院，他手遮臉龐表示，「我覺得對不起他們」有超額保險2千萬，會以此協商、滿足告訴人。

簡男指出，案發至今他持續經營網路公司，日前與人共同購買總價8千餘萬元的新屋，他有一半，目前還有3500萬元房貸每月要繳付貸款，「我真的沒有什麼錢」除了保險外，「我能夠拿多少（賠償）就拿多少（賠償）」。

簡男庭後表示對不起，願意賠償告訴人。記者蕭雅娟／攝影
簡男庭後表示對不起，願意賠償告訴人。記者蕭雅娟／攝影
簡男庭後表示對不起，願意賠償告訴人。記者蕭雅娟／攝影
簡男庭後表示對不起，願意賠償告訴人。記者蕭雅娟／攝影

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