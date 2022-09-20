大營加油站宣導反賄選 南檢：人人反賄「大」家「贏」

底九合一選舉將屆，台南地檢署與台灣糖業公司合作，今天上午在台糖大營加油站辦理反賄選宣導活動。南檢說，這次選定位於新市區台糖大營加油站辦理，取地名「大營」與「大贏」同音之意，希望「大營啟動反賄選，人人反賄大家贏」。

反賄選活動由台南地檢署主任檢察官黃淑妤、台糖公司油品事業部副執行長柯勝宗、台糖公司政風處長葉鴻銘、台南市政府政風處專門委員翁國銘、台南市調查處犯罪防制科科長郭姜余及台南市善化警分局長劉怡宗等人到場參加。

黃淑妤表示，地檢署全力動員投入查賄工作，也針對檢舉管道、蒐證方法、檢舉獎金等資訊向民眾進行緊鑼密鼓的全面式宣導，並呼籲民眾發揮監督力量，以實際行動踴躍檢舉賄選(反賄選檢舉專線0800-024-099)，地檢署對於檢舉人身分絕對保密，查證屬實都有機會獲得最高檢舉獎金1000萬元。

台糖油品事業部副執行長柯勝宗指出，台糖全省73座加油站今年8月起陸續新置戶外大型LED電視牆，選定法務部製播的反賄選宣導影片作為首播影片，除展現台糖加油站響應反賄選的決心，亦希望藉由影片播送，吸引加油及路過民眾關注與支持，共同攜手反賄、幸福加油。