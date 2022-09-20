快訊

睡吧親愛的伊莉莎白：送別女王的最後風笛手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義地檢成立「監護處分評估小組」 7名委員名單曝光

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導

刑法及保安處分執行法增修，將法院判決被告的監護處分，改可在醫療機構內、外等多元方式。嘉義地檢署今天成立「監護處分評估小組」，聘任精神科醫師、臨床心理師、社會工作師及身心障礙團體代表當委員，來評估監護處分要用何種方式，假設若需延長，也可再向法院聲請。

嘉義地檢署的「監護處分評估小組」將有7名委員，包括台中榮總灣橋分院精神科醫師陳志倫、聖馬爾定精神科醫師劉威廷、嘉義基督教醫院臨床心理師李志謙、台中榮總灣橋分院臨床心理師呂嘉豐、台中榮總灣橋分院社工師蘇建翰、嘉義地檢署社工師陳雅玲、嘉縣脊髓損傷者協會總幹事許錦雪；由陳志倫當召集人與主席。

嘉義地檢署檢察長張曉雯說，犯罪行為若因精神障礙或其他心智缺陷，而符刑法第19條規定不罰或減輕其刑，或者瘖啞人犯罪而依刑法第20條減刑等情形，當嫌犯的情況足認有再犯、或有危害公共安全之虞時，法院判決就會要求施以監護，依法是5年以內。

檢方表示，目前監護處分大多由醫院負責，未來交給評估小組，可以指定與變更機構、延長時間、免除處分，監護方式包括醫院、或復健機構、社福機構、門診等，若有需要延長，小組可向法院聲請，首次3年以內。

檢方也說，監護處分評估小組預計每季召開1次，必要時會再加開臨時會，通常，此類案件偵查中或審理中就會做精神鑑定，小組便會預先準備，而假使判無罪、附監護處分確定，就有加開臨時會議的必要，其他判有期徒刑然後再附監護，時間上就沒那麼趕。

嘉義地檢署今天成立「監護處分評估小組」，聘任精神科醫師、臨床心理師、社會工作師及身心障礙團體代表共7名委員。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署今天成立「監護處分評估小組」，聘任精神科醫師、臨床心理師、社會工作師及身心障礙團體代表共7名委員。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署今天成立「監護處分評估小組」，聘任精神科醫師、臨床心理師、社會工作師及身心障礙團體代表共7名委員。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署今天成立「監護處分評估小組」，聘任精神科醫師、臨床心理師、社會工作師及身心障礙團體代表共7名委員。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署今天成立「監護處分評估小組」，聘任精神科醫師、臨床心理師、社會工作師及身心障礙團體代表共7名委員。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署今天成立「監護處分評估小組」，聘任精神科醫師、臨床心理師、社會工作師及身心障礙團體代表共7名委員。圖／嘉義地檢署提供

台中榮總 嘉義 醫師

延伸閱讀

影／網路佯「賣酒」真販毒 中警追到嘉義破毒品分裝場

台灣設計展嘉義舊監青年旅店 奪國內外紅點金點設計獎

111年國慶煙火搶先看！ 9/20率先試放點燃嘉義夜空 最佳觀賞點一起報你知

嘉義男子被地震嚇到心臟不適 送醫治療中

相關新聞

選舉日拉票還辯不懂法 韓國瑜後援會版主吃50萬罰鍰

臉書「嘉義韓國瑜後援會」社團唯一版主、管理員魏志軒，在2020年總統、立委選舉投票日凌晨，批准社團成員上傳投票搶救時任彰...

左手賣右手！幸福人壽遭賤賣北市信義區D1土地 北檢再約談5人

因掏空公司入獄的前幸福人壽董事長鄧文聰，去年7月遭檢方查出，他涉嫌主導賤賣北市信義區黃金地段D1土地給自己手下人頭公司。...

黃揚明評3Q陳柏惟被指「配合紅色勢力」 他3犯誹謗判刑

名嘴黃揚明評論前台灣基進黨立委陳柏惟肇事逃逸案，媒體人曾韋禎指黃是「媒體敗類」、「配合紅色勢力操作」，被訴誹謗；曾以言論...

扯！台南交通分隊警員上班看火影忍者挨轟「過太爽」 遭記過調職

台南市警五分局交通分隊男警員，昨午上班時間在辦公室內，以辦公室電腦看動漫「看火影忍者」，被人PO上網 。市警五分局說，經...

合作社水瓶害收容人二度灼傷 台中監獄連帶判賠13萬

尤姓男子在台中監獄服刑時跟合作社買了1個太空瓶，於標示溫度內裝熱水卻發生瓶蓋爆脫，右大腿二度燒燙傷，尤對中監及進口與代理...

只願賠150萬談不攏！瑪莎3煞張敦量「終解禁」延押2月 2同夥各獲20萬交保

台中瑪莎拉蒂3煞張敦量、李韋霖及陳勁豪痛毆宋姓男大生案14日開庭，宋的母親提出1500萬元和解金條件，張表示透過律師提出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。