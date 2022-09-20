嘉義地檢成立「監護處分評估小組」 7名委員名單曝光

刑法及保安處分執行法增修，將法院判決被告的監護處分，改可在醫療機構內、外等多元方式。嘉義地檢署今天成立「監護處分評估小組」，聘任精神科醫師、臨床心理師、社會工作師及身心障礙團體代表當委員，來評估監護處分要用何種方式，假設若需延長，也可再向法院聲請。

嘉義地檢署的「監護處分評估小組」將有7名委員，包括台中榮總灣橋分院精神科醫師陳志倫、聖馬爾定精神科醫師劉威廷、嘉義基督教醫院臨床心理師李志謙、台中榮總灣橋分院臨床心理師呂嘉豐、台中榮總灣橋分院社工師蘇建翰、嘉義地檢署社工師陳雅玲、嘉縣脊髓損傷者協會總幹事許錦雪；由陳志倫當召集人與主席。

嘉義地檢署檢察長張曉雯說，犯罪行為若因精神障礙或其他心智缺陷，而符刑法第19條規定不罰或減輕其刑，或者瘖啞人犯罪而依刑法第20條減刑等情形，當嫌犯的情況足認有再犯、或有危害公共安全之虞時，法院判決就會要求施以監護，依法是5年以內。

檢方表示，目前監護處分大多由醫院負責，未來交給評估小組，可以指定與變更機構、延長時間、免除處分，監護方式包括醫院、或復健機構、社福機構、門診等，若有需要延長，小組可向法院聲請，首次3年以內。