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假投資騙近2億捲款潛逃 數百員工及投資人虧慘

聯合報／ 記者林保光／即時報導

許姓男子與張姓女友在高雄等地，設立「資承」、「元太」、「誠太」、「旭富」等管理顧問公司，涉嫌徵業務員當投資「介紹人」，以授課方式，招攬投資人購買未上市股票，許、張卻在騙到近2億元後捲款潛逃，令投資人血本無歸。高雄地檢署今天依詐欺、偽造文書等罪嫌提起公訴。

檢方起訴指出，許姓男子（32歲）在高雄市鼓山、新興、左營等區，設立資承、旭富、元太（後來更名為誠太）等管理顧問公司，他是實際負責人，2015年10月到2018年5月，他找張姓女友（36歲）雇用業務員當「介紹人」，由他和女友向業務員授課，招攬投資人圈購未上市股票，或由他2人挑選股票，以「長、短期專案」名義，保證3個月的短期專案可獲利2％、長期專案3至4年可獲利3至4倍，騙投資人上當。

公司不少業務員受騙後，招攬親朋好友投資，部分員工與家人把家裡投入大部分存款，甚至有人以房屋抵押貸款都投資進去。其中有員工招攬家人、同學、朋友投資上千萬元以後，不料，2018年5月發現許、張沒進公司，才驚覺許、張捲款潛逃，不但自己的存款血本無歸，而且成為親朋好友的箭靶， 要求償還投資款，還有人家族投資近2000萬元，到檢方傳喚出庭才知道受騙。

今年4月21日，檢調兵分多路至桃園市、台中市許、張等人住處搜索，查扣現金800多萬元，以及BMW X4休旅車、名表等物，5月17日許才由律師陪同到案。據雄檢估算，2年多以來，有近300名投資人受騙，受騙金額至少1億9300多萬元。

許姓男子與張姓女友以管理顧問公司招攬投資，涉嫌捲款潛逃，今年4月檢調查扣現金800多萬元及名表。記者林保光／翻攝
許姓男子與張姓女友以管理顧問公司招攬投資，涉嫌捲款潛逃，今年4月檢調查扣現金800多萬元及名表。記者林保光／翻攝
許姓男子與張姓女友以管理顧問公司招攬投資，涉嫌捲款潛逃，今年4月檢調查扣現金800多萬元及名表。記者林保光／翻攝
許姓男子與張姓女友以管理顧問公司招攬投資，涉嫌捲款潛逃，今年4月檢調查扣現金800多萬元及名表。記者林保光／翻攝

旭富 桃園 偽造文書

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