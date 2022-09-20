不滿女友要求分手 男子彈簧刀刺死情敵一審判14年

屏東東港大鵬灣今年4月發生一起殺人案，一名黃姓男子不滿鄭姓女友與李姓男子過從甚密，要求分手，夥同蘇姓友人約兩人談判，一時激憤持彈簧刀刺傷李男，致其傷重死亡。黃男事後報警自首，屏東地方法院今天宣判，一審依殺人罪判14年徒刑，助拳蘇姓友人處有期徒刑3年6月，可上訴。

據了解，黃男家住台中，與鄭女交往多年，不時專程南下與女友約會，因發覺兩人感情生變，女友坦言對李男有好感，一時氣不過才爆發凶案。

判決書指出，黃男夥同蘇姓友人約鄭女與李男談判，4月12日凌晨1點21分許抵達大鵬灣跨海大橋下停車場，兩人一下車就痛毆李男，一陣拳打腳踢後，黃男還自隨身包取出彈簧刀，朝李男肩、背部猛刺。行凶後仍未洩忿，黃男持三角錐猛砸李男小客車，蘇姓友人也拿雨傘助攻，導致李男車輛毀損。

李男事後於1點45分許報警自首，自稱與人互毆受傷。警方獲報趕往，緊急送李男就醫搶救，但傷重不治。