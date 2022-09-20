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不滿女友要求分手 男子彈簧刀刺死情敵一審判14年

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

屏東東港大鵬灣今年4月發生一起殺人案，一名黃姓男子不滿鄭姓女友與李姓男子過從甚密，要求分手，夥同蘇姓友人約兩人談判，一時激憤持彈簧刀刺傷李男，致其傷重死亡。黃男事後報警自首，屏東地方法院今天宣判，一審依殺人罪判14年徒刑，助拳蘇姓友人處有期徒刑3年6月，可上訴。

據了解，黃男家住台中，與鄭女交往多年，不時專程南下與女友約會，因發覺兩人感情生變，女友坦言對李男有好感，一時氣不過才爆發凶案。

判決書指出，黃男夥同蘇姓友人約鄭女與李男談判，4月12日凌晨1點21分許抵達大鵬灣跨海大橋下停車場，兩人一下車就痛毆李男，一陣拳打腳踢後，黃男還自隨身包取出彈簧刀，朝李男肩、背部猛刺。行凶後仍未洩忿，黃男持三角錐猛砸李男小客車，蘇姓友人也拿雨傘助攻，導致李男車輛毀損。

李男事後於1點45分許報警自首，自稱與人互毆受傷。警方獲報趕往，緊急送李男就醫搶救，但傷重不治。

法官認為，黃男手段凶狠，雖然報警自稱與被害人互毆，但顯然是欲卸責，且迄今未與被害人家屬和解、賠償或取得諒解，難認是真心悔悟。審酌黃男已是累犯，有竊盜、毒品前科，依殺人罪處有期徒刑14年，毀損李男小客車等物品，處4月徒刑。蘇男與被害人素不相識且並無仇隙，竟接受黃男邀約傷人，還稱是遭被害人毆打才還手，依共同犯傷害罪處有期徒刑3年6月，毀損他人物品罪處4月徒刑。

大鵬灣跨海大橋停車場4月發生殺人案，李男因與黃男女友過從甚密遭彈簧刀刺死，其小客車也遭狂砸。圖／讀者提供
大鵬灣跨海大橋停車場4月發生殺人案，李男因與黃男女友過從甚密遭彈簧刀刺死，其小客車也遭狂砸。圖／讀者提供
黃男夥同蘇姓友人談判，拿雨傘等物品狠砸李男小客車。圖／讀者提供
黃男夥同蘇姓友人談判，拿雨傘等物品狠砸李男小客車。圖／讀者提供

殺人 屏東 大鵬灣

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