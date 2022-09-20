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「錯的一方」不能訴請離婚違憲？憲法法庭11月15日言詞辯論

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導

我國民法規定夫妻婚姻破裂能訴請裁判離婚，但「有錯的」一方不可以提訴訟，有民眾因自己婚外情提離婚訴訟敗訴確定，認為「有責配偶不得訴請離婚」規定，侵害憲法保障的婚姻自由而聲請釋憲；憲法法庭訂11月15日開庭行言詞辯論。

高雄少年及家事法院法官朱政坤曾在某件離婚判決中，寫信給小孩安慰「父母離婚不是你的錯」，受到外界讚賞，而朱在審理其他離婚訴訟時，也認為民法第1052條第2項但書規定，有違憲之虞，裁定停止審理，聲請釋憲；憲法法庭改以此案為主，另有併案6件。

其他聲請案包括方姓男子提告要求和結婚逾50年的妻子離婚，但他早已和小三定居香港，生下3名子女，連返台時也帶小三同行，並住進夫妻兩人的住處；法院認為方是「可歸責的一方」，依民法規定不得請求離婚，判方敗訴確定。

高姓男子以妻子不整理家務、懶散怠惰為由，向法院請求離婚，但法院根據兒子的說法等證據，認定他擅自離家，並和其他女子搞外遇，以消級態度面對婚姻問題，婚姻破綻他應負較重的責任，判高敗訴確定；方和高也認為民法限制有責配偶不得訴請離婚，侵害婚姻自由，牴觸憲法，聲請釋憲。

另一案是梁姓女子向法院提告訴請離婚，但她和「小王」單獨泡溫泉，並以外遇對象的生日做為手機密碼，屢遭丈夫質疑，又因協議離婚未果而搬離住處，隔天丈夫企圖輕生；法院認為雙方婚姻破裂，梁女可歸責程度較丈夫重，依民法規定不得請求離婚，判梁女敗訴確定。

梁女原聲請釋憲，憲法法庭受理並將其他聲請案一起併案審理，但梁女事後具狀撤回聲請案獲准。憲法法庭表示，其他聲請案會繼續審理，仍依原訂庭期於11月15日上午9點半行言詞辯論。

圖為外遇示意圖。圖片來源／ingimage
圖為外遇示意圖。圖片來源／ingimage

離婚 婚姻 釋憲

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