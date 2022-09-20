快訊

睡吧親愛的伊莉莎白：送別女王的最後風笛手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

參選里長送500還加碼醬油 彰檢複訊後諭知2人交保

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣員林市某里黃姓里長與對手劉姓里長參選人，近日先後被檢舉送現金和醬油賄選，警詢問後移送彰化地檢署偵辦，檢察官訊問，認為兩人均涉犯公職人員選舉罷免法，但無羈押必要，分別諭知黃姓里長以2萬元、劉姓里長以6萬元交保。

員林市這一里有3名里長參選人，黃姓里長和劉姓參選人涉賄，立刻傳遍地方，並認為「選里長怎麼會選得那麼拚？」已經影響這一里整體選情。

黃姓里長本月舉辦鄰長聯誼活動，發送鄰長每人500元；劉姓里長參選人也發送每人500元給多名里民與新住民，還加碼每人一瓶醬油。沒想到他們的支持者各自側錄和提供證據給劉、黃二人，雙方陣營有人檢舉對方賄選，彰化地檢署檢察官楊聰輝指揮員林警分局、彰化縣調查站、移民署彰化縣專勤隊偵辦，昨（19）日帶回劉、黃兩人和收到現金與禮品的里民。

檢察官訊問後，認為兩名里長參選人均涉犯違反公職人員選舉罷免法，嫌疑重大，但無羈押必要，分別諭知劉姓參選人6萬元交保，黃姓里長2萬元。這是彰化縣今年底五合一選舉的參選人登記之後，檢方查獲並裁定交保的第一樁賄選案。

彰化地檢署已在彰化縣調查站、各警分局召開選舉查察分區座談會，隨著選舉期程接近，檢察長洪家原率領執行秘書、主任檢察官王銘仁等人，將再次巡迴調查站、各警分局召開選舉查察分區座談會，要求掌握轄區內各陣營參選狀況、選情結構以落實布雷、蒐集賄選情報等選舉查察工作，並做好反賄選宣導以彰顯政府反賄選的決心。

彰化縣員林市兩名里長參選人涉賄被地檢署檢察官今裁定交保。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市兩名里長參選人涉賄被地檢署檢察官今裁定交保。記者簡慧珍／攝影

賄選

延伸閱讀

藍議會黨團批翁章梁扮綠營國嘉隊長、行政不中立

球后戴資穎當反賄選大使 高雄、橋頭2檢察長揭牌

戴資穎擔任高雄反賄選形象大使 替檢方拍短片宣傳

彰化大城長照衛福大樓明年3月完工 縣府「從老顧到小」

相關新聞

選舉日拉票還辯不懂法 韓國瑜後援會版主吃50萬罰鍰

臉書「嘉義韓國瑜後援會」社團唯一版主、管理員魏志軒，在2020年總統、立委選舉投票日凌晨，批准社團成員上傳投票搶救時任彰...

左手賣右手！幸福人壽遭賤賣北市信義區D1土地 北檢再約談5人

因掏空公司入獄的前幸福人壽董事長鄧文聰，去年7月遭檢方查出，他涉嫌主導賤賣北市信義區黃金地段D1土地給自己手下人頭公司。...

黃揚明評3Q陳柏惟被指「配合紅色勢力」 他3犯誹謗判刑

名嘴黃揚明評論前台灣基進黨立委陳柏惟肇事逃逸案，媒體人曾韋禎指黃是「媒體敗類」、「配合紅色勢力操作」，被訴誹謗；曾以言論...

扯！台南交通分隊警員上班看火影忍者挨轟「過太爽」 遭記過調職

台南市警五分局交通分隊男警員，昨午上班時間在辦公室內，以辦公室電腦看動漫「看火影忍者」，被人PO上網 。市警五分局說，經...

合作社水瓶害收容人二度灼傷 台中監獄連帶判賠13萬

尤姓男子在台中監獄服刑時跟合作社買了1個太空瓶，於標示溫度內裝熱水卻發生瓶蓋爆脫，右大腿二度燒燙傷，尤對中監及進口與代理...

只願賠150萬談不攏！瑪莎3煞張敦量「終解禁」延押2月 2同夥各獲20萬交保

台中瑪莎拉蒂3煞張敦量、李韋霖及陳勁豪痛毆宋姓男大生案14日開庭，宋的母親提出1500萬元和解金條件，張表示透過律師提出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。