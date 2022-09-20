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參選里長送500還加碼醬油 彰檢複訊後諭知2人交保
彰化縣員林市某里黃姓里長與對手劉姓里長參選人，近日先後被檢舉送現金和醬油賄選，警詢問後移送彰化地檢署偵辦，檢察官訊問，認為兩人均涉犯公職人員選舉罷免法，但無羈押必要，分別諭知黃姓里長以2萬元、劉姓里長以6萬元交保。
員林市這一里有3名里長參選人，黃姓里長和劉姓參選人涉賄，立刻傳遍地方，並認為「選里長怎麼會選得那麼拚？」已經影響這一里整體選情。
黃姓里長本月舉辦鄰長聯誼活動，發送鄰長每人500元；劉姓里長參選人也發送每人500元給多名里民與新住民，還加碼每人一瓶醬油。沒想到他們的支持者各自側錄和提供證據給劉、黃二人，雙方陣營有人檢舉對方賄選，彰化地檢署檢察官楊聰輝指揮員林警分局、彰化縣調查站、移民署彰化縣專勤隊偵辦，昨（19）日帶回劉、黃兩人和收到現金與禮品的里民。
檢察官訊問後，認為兩名里長參選人均涉犯違反公職人員選舉罷免法，嫌疑重大，但無羈押必要，分別諭知劉姓參選人6萬元交保，黃姓里長2萬元。這是彰化縣今年底五合一選舉的參選人登記之後，檢方查獲並裁定交保的第一樁賄選案。
彰化地檢署已在彰化縣調查站、各警分局召開選舉查察分區座談會，隨著選舉期程接近，檢察長洪家原率領執行秘書、主任檢察官王銘仁等人，將再次巡迴調查站、各警分局召開選舉查察分區座談會，要求掌握轄區內各陣營參選狀況、選情結構以落實布雷、蒐集賄選情報等選舉查察工作，並做好反賄選宣導以彰顯政府反賄選的決心。
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