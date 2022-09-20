只願賠150萬談不攏！瑪莎3煞張敦量「終解禁」延押2月 2同夥各獲20萬交保

台中瑪莎拉蒂3煞張敦量、李韋霖及陳勁豪痛毆宋姓男大生案14日開庭，宋的母親提出1500萬元和解金條件，張表示透過律師提出150萬元賠償，雙方因金額差距過大仍無共識，由於3人上周均求交保，台中地院合議庭今裁定張延押2月但解除禁見，李、陳各20萬元交保並限制住居、出境及出海。

張敦量等3人去年11月7日駕駛瑪莎拉蒂和宋姓男大生車禍，竟朝他頭部痛毆引起社會軒然大波，張、李及陳事後遭收押，台中地檢依殺人未遂罪嫌起訴，移審台中地院後延押至今。

台中地院上周三首開合議庭，經詰問李韋霖陳述案發經過後，因羈押期屆滿接續訊問，張敦量表示要向宋姓男大生、宋母以及承辦檢警道歉，因他酒醉行為造成對方嚴重傷害、態度不佳。

張也說，期間透過律師和對方談過盼能以150萬元和解，另李韋霖表示願負擔100萬元，陳勁豪則無和解意願，表示人不是他打的，也沒架住人，3人並均向法院請求交保，表示，案發遭羈押近1年很痛苦。

台中地院合議庭今天上午裁定，認為張敦量涉犯重罪伴隨有逃亡之虞等，裁定他從9月24日起延長羈押2月，但解除其禁止接見通信、收受物件等。

合議庭另考量，同夥李韋霖、陳勁豪根據起訴事實，在本案中屬於次要地位，審酌相關證據保全、辯論程序等，各命20萬元交保，但均限制住居、出境及出海8月，且停止羈押期間每周一、周四都應在早上9點半前向住處轄區派出所報到，且審理期間不得對被害人、證人危害或恐嚇。