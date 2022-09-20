國小女老師愛上已婚男同事 掰他「性別障礙」是姊妹淘

陳姓國小女老師與已婚的蔡姓同事有染，互稱「老公」「寶貝」且在外過夜、牽手出遊，蔡妻認為配偶權遭侵犯，提損害賠償訴訟，求償80萬元，新北地方法院判陳女須賠20萬。陳女上訴，竟指蔡有「性別認同障礙」、心理自認為女性，兩人是「閨密」，才會有姐妹淘般挽手的行為；台灣高等法院不信，駁回確定。

蔡姓夫妻2005年結婚，育有1女，夫妻倆都是國小老師，去年4月15日離婚。研究所畢業的陳姓女老師也同為國小老師，年收入都逾百萬。

蔡的前妻表示，從2020年9月起至去年4月間，前夫和陳女就情話綿綿、交往違反男女分際，她精神飽受痛苦，因此求償。

不過陳姓女老師則說，蔡的前妻提出的電子郵件、錄音，都是用侵犯隱私權的方式偷偷記錄，應該排除證據能力。陳女說，蔡老師有性別認同障礙，自認為是女性，兩人才變成閨密好友，談的話就像是女性朋友般，當然也會有牽手、挽手的行為；她相信這沒有超出一班男女交往分際。

陳女還說，蔡老師在離婚前就和妻子分房而睡，婚姻關係名存實亡，前妻所受的身心損害不是她造成的。

高院審理認為，陳姓女老師動輒嬌嗔「老公我愛你喲」、「親愛的」、「你就是喜歡我幫你吹頭髮」、「就算你不理我我還是要一直賴在你身邊」，而蔡也回「寶貝起來囉」、「寶貝在哪？你在做什麼？」甚至還談到要生兒育女，可見兩人關係早超過正常男女社交。

至於陳女稱蔡有性別認同障礙，但卻沒有經過醫學診斷治療，高院認為沒有證據可以證明是真的。高院認為，就算蔡姓夫妻離婚前分房，也不能說已經放棄婚姻，陳女不得合理化介入婚姻的行為。