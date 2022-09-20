酒後騎車辯沒喝 在旁女友踢爆「有啦」通緝男超傻眼

陳姓男子清晨涉嫌酒後騎車，載女友回家途中遇警方攔查，員警問他有沒有喝酒，他辯稱沒有，不料，後座的女友卻一聲「有啦，喝2杯」，令男友傻眼。

高雄市警新興分局五福二路派出所巡邏員警，9月17日清晨6時15分許，在高雄市新興區文化路，發現陳姓男子（24歲）停等紅燈違規越過停止線，上前攔查陳，聞到陳說話有酒氣，才問他有沒有喝酒。

陳男直接辯稱沒喝，但是一旁的穆姓女友（21歲）便脫口說，「有啦，喝2杯」，令陳傻眼。

警方以酒測檢知器要陳男吹氣，陳才不甘心吹氣並接受酒測，呼氣酒測每公升0.67毫克。警方並查出，陳8月間另涉公共危險案未到案說明，經高雄地檢署通緝。

據了解，陳姓男子在酒吧工作，女友騎車去找他，下班後他便騎女友的機車要回家，但因他上班時曾與客人喝啤酒，貪圖方便才執意載女友。

穆姓女子一聽員警要逮捕男友，她哥哥的機車也要被扣，她也因酒駕連坐，得受罰至少6000元，不禁哭了出來，說早就勸男友不要酒後騎車，但男友還是堅持騎車。

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