違停竟搶女警小電腦 嫁台19年辯不諳法 遭批無視公權力

孟姓女騎士在紅線上停機車，遭新北市警中和分局積穗派出所陳姓女警開單舉發，孟女不滿，出手奪取對方手中的警用小電腦，還在陳女透過無線電請求支援時拍打無線電。新北地方法院依妨害公務罪判孟女2月徒刑，得易科罰金，她上訴，台灣高等法院駁回定讞。

孟女聲稱自己2002年間才來台灣，對於現實生活中的法規制度、生活習慣「不甚熟悉」，她受到驚嚇而情緒激動，否認對警察有強暴脅迫行為。高院認為她不看一審的判決理由，只會爭執、任意指摘，上訴無理。

去年2月4日上午，孟姓女子在合作金庫商業銀行北中和分行前的紅線上臨停機車，陳姓女警到場取締，卻演變成妨害公務事件，還被上銬逮捕。孟女上訴時主張沒有搶陳女的警用小電腦，也沒有拍打無線電，並指當天原本要騎走，是陳女不讓她離開，還在電腦輸入她的身分證字號。孟女聲稱因要求「找所長主持公道」，陳女就將她和機車推倒，她害怕而打110報警，但對方的無線電「很吵」，因她從陳女手中拿回機車鑰匙，對方就說她妨害公務。

陳姓女警證稱，當時擔任巡邏勤務，因發現銀行前有車輛違停而取締，她開罰單開到一半，孟女走過來問「這裡能不能停車？」她回答不行後，孟女坐在機車上未移動，她就去開單。一開始因不知孟女身分，陳女請孟女出示證件，但對方直說自己沒有違規，陳女改用車牌查車主、用小電腦填單，孟女激動地說「我們去找所長！」並往前騎駛，陳女伸手抓，孟女和機車一起傾倒。

盛怒中的孟女搶走陳姓女警的小電腦，陳女認為「狀況在失控邊緣」，便以無線電呼請同事支援，但孟女卻說「我打110了」還試圖抓下她的無線電、叫她「不用再找同事了」。

因錄影資料顯示孟女和陳姓女警的對話包括「拿過來！拿過來！妳搶我東西是不是，妳要妨害公務嗎？」「沒有，我沒有要妨害公務，我打110，我只是問妳而已」「我打了，妳不用打，我報了！」高院認為與孟女否認拿取警用小電腦的說詞矛盾，明顯卸責。