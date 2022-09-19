志願役士兵勒戒停役 一次記大過兩次退伍 判賠9萬餘元

游姓男子2017年間因個人因素「一次記大過兩次」遭陸軍司令部核定不適服現役退伍，游男服志願役未滿4年，應賠償9萬6974元。游男多年來置之不理，陸軍六軍團砲兵第二一指揮部提出行政訴訟，士林地方法院判決游男應給付9萬6974元。

陸軍六軍團砲兵第二一指揮部主張，游男原本是新兵，2017年4月轉服志願役，法定服役4年，但2017年5月19日到當年9月25日因勒戒停役，因個人因素「一次記大過兩次」當年12月遭陸軍司令部核定不適服現役退伍。

經計算，游男未服役月數計43個月，前3個月受領待遇10萬8250元，賠償計算賠款金額為9萬6974元，原本3個月內繳清賠款，但游接獲通知後拒絕不付款迄今。

游男經法院合法通知，未到庭，也沒有提出書狀做任何聲明或陳述，供法院審酌。法院調查後採信陸軍六軍團砲兵第二一指揮部說詞。