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被控靠司改會撐腰在獄中橫行騙舍友 死囚邱和順不起訴

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

死囚邱和順日前被民眾投書媒體爆料，指控他在獄中囂張跋扈，不僅向獄友詐騙，還性侵害男獄友，新北地檢署偵結詐欺案，認為邱和順與獄友借貸一事雖然兩方說法不一，但難以認定邱和順有以詐術使獄友同意借款，予以不起訴處分。

邱和順2011年7月被最高法院判處死刑、褫奪公權終身確定，迄未執行，已遭收容在監長達32年，為關最久的死刑犯。他涉嫌在1987年11月約出女保險業務員柯洪玉蘭，索討50萬元不成後將其殺害，又被控在同年12月綁架男童陸正並殺害棄屍、向家屬勒贖100萬元。

因案件偵辦、審判過程中疑似有刑求、證據瑕疵、證物遺失、自白與客觀事實不符等爭議，引發社會各界關注，司法改革基金會等民間司法團體也因此認為邱和順案為冤案，常辦活動呼籲特赦邱和順。

未料有民眾投書媒體，指控邱和順憑藉司改會撐腰，在獄內囂張跋扈，還以手指侵入、打手槍等方式性侵男獄友，並指控邱和順明知無力償還借款，卻以急用錢為由，向獄友詐騙百萬，但因獄友沒錢可借才沒得手。

與邱和順同為看守所人犯的一名黃姓服刑人，向新北檢告發他詐欺未遂。檢方調查，發現邱和順確實有開出5張面額百萬元的本票給3名獄友，還在本票後面寫上熟識的司改會辦公室人員姓名。3名獄友說，邱和順稱「我是司改會救援對象，背景很硬、即將出獄，很快就會有很多錢」，要跟他們借款，才會開本票給他們，但他們並未相信，也沒有把錢給邱。

邱和順則喊冤說，會開本票是因三名獄友向他稱要給他錢當生活費，或是請他出獄後幫忙領錢，他才會開出本票，但他也沒有拿到3人給的錢；在本票後面寫上司改會辦公室人員，也只是讓對方如果聯繫不到他，可以透過司改會找他。

檢方認為，雖然兩方說法不一，但以雙方證詞來看，邱和順並無以詐術使獄友同意借款，予以不起訴處分；至於邱和順另被指控涉嫌詐欺部分，檢方仍在偵辦中。

死囚邱和順（中左）被指控在獄中詐騙獄友，新北檢調查後予以不起訴處分，另被控涉性侵部分，檢方仍在調查中。圖／報系資料照
死囚邱和順（中左）被指控在獄中詐騙獄友，新北檢調查後予以不起訴處分，另被控涉性侵部分，檢方仍在調查中。圖／報系資料照

邱和順 詐欺 司法改革

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