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聯利輪16船員滯高港半年 航港局協調船代理人道協助

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

貝里斯籍散貨輪「UNIPROFIT（聯利輪）」3月擱淺台東外海，脫淺後被拖帶至高雄港停泊，因大陸籍船東不願出面，又積欠船員薪資，貨主聲請假扣押獲准，迄今無法離港，16名船員形同被軟囚船上達6個月；事情爆發後，航港局今表示，已協調船方代理，提供船員食物等人道協助。

聯利輪3月8日擱淺台東富岡漁港外，航港局多次嘗試後，於3月22日脫淺，拖往高雄港。由於脫淺、拖帶回港等費用高達2000萬元，大陸籍船東置之不理，積欠民間拖代公司費用。

貨主雖出面幫船東繳清部分欠款，但該船每天須繳納服務費，加上船上生活物資、用水等補給，目前仍積欠航港局約800多萬元，以及16名船員薪資欠款等，浮出的問題越來越多。

貨主聲請假扣押獲准，致船無法駛離高雄港，船上包含楊姓船長在內等11名大陸籍船員及5名印尼船員，16人被迫留在船上生活。6月時，船員不滿遭困船上，薪資還遭船東積欠，下不了船，回家遙遙無期，在生活區周遭掛白布條，以中、英文寫「要工資要回家」，布條引遊客注目。

16日，楊姓船長和船員吵架，一度負氣下船想回家被警方逮捕，依違反入出國移民法移送地檢署偵辦。楊供稱他們遭囚船上6個月，想要回家，才拿著行李下船試試看，檢方訊後裁定解送回船。

航港局今對外表示，聯利輪大陸籍的楊姓船長未經許可任意下船，已在航港局及相關單位預先部署警力監控下，將楊逮捕遣送返船。

航港局指出，聯利輪為外籍船舶、船上船員非我國國籍，有關船員薪資及遣返事，應由船旗國及船員母國介入處理，目前印尼駐台代表處已介入協助，其中針對船員薪資權益部分，業已委託法律扶助基金會協助。航港局也將持續協調船方代理繼續提供民生物資補給的人道協助。

貝里斯籍散貨輪「UNIPROFIT（聯利輪）」，因薪資、欠款船東都未出面解決，船上16人形同遭囚禁在船上，今年6月在船外掛布條抗議。本報資料照片
貝里斯籍散貨輪「UNIPROFIT（聯利輪）」，因薪資、欠款船東都未出面解決，船上16人形同遭囚禁在船上，今年6月在船外掛布條抗議。本報資料照片
聯利輪16名船員滯留高港在船上形同被軟禁半年，航港局今表示，協調船方代理提供民生物資人道協助。圖／航港局提供
聯利輪16名船員滯留高港在船上形同被軟禁半年，航港局今表示，協調船方代理提供民生物資人道協助。圖／航港局提供
聯利輪16名船員形同被軟囚船上達6個月；航港局今和警方前往現場，和船員溝通，並已協調船方代理，提供船員食物等人道協助。圖／航港局提供
聯利輪16名船員形同被軟囚船上達6個月；航港局今和警方前往現場，和船員溝通，並已協調船方代理，提供船員食物等人道協助。圖／航港局提供

航港局 薪資 高雄港

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