影／戴寧80萬交保步出法院 一鞠躬向支持者道謝：參選到底

因涉貪汙案遭羈押逾半年的嘉義市議員戴寧，今天嘉義地院裁定80萬元交保，在律師陪同下交付保證金後輕快步出法院；戴寧說，「感謝這段時間大家陪伴我、加油打氣、相信我！」

戴寧被控詐領助理費涉貪汙，嘉義地院今天上午進行審理程序，審判長當庭裁定，得以80萬元交保，並限制出境、出海、住居，除親人外不得與證人接觸。獲知交保後，戴寧當場喜極而泣。

載寧步出法院後表示，這段時間謝謝團隊還有所有支持的好朋友，她會繼續加油。這幾天會盡快找時間發布一些想法和對大家的感謝；感謝這段時間大家陪伴她，為她加油打氣，並相信她。

她以深深一鞠躬向支持者道謝。

是不是很冤枉？載寧說，會再找時間和大家說明，這段路走來不容易，但也讓她學習到很多，想到有很多未來想做的事情。

關於選舉，她表示一定參選到底，在裡面蹲點時思考嘉義市及民眾的需求，尤其是發現有許多弱勢民眾的需求，會找時間一一向市民朋友報告，感謝這段時間持續相信支持，是支撐她最大的力量，感謝團隊在她不在期間在崗位上付出。