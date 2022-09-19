貪汙案開庭 嘉義市議員戴寧羈押逾180天 今獲80萬交保

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

涉嫌貪汙案的嘉義市議員戴寧今天上午進行審理程序，法院傳喚前溫姓助理作證後，由於相關證人都已出庭，審判長當庭裁定，得以80萬元交保，並限制出境、出海、住居，除親人外不得與證人接觸。獲知交保後，戴寧當場喜極而泣。

今天上午貪汙案訊問戴寧前服務處主任溫女，對於動用助理帳戶購買貓砂等進行訊問，溫女對於帳戶內的註記表示是自己的筆跡，裡面有關貓砂記戴是餵養中正路服務處流浪貓、及戴寧民生南路的波斯貓。

開完庭後，委任律師當庭請求讓戴寧交保；律師表示，因載寧9月27日有件親權訴訟案件，需要親自出庭，盼審判長考量被告權益給予交保。

經合議庭3名法官評議後當場裁定80萬元交保。

法院表示，被告戴寧前經本院合議庭認為其犯罪嫌疑重大，有涉犯重罪、與證人串證之羈押原因，非予羈押，顯難進行審判，而自今年5月11日起予以羈押、自8月11日延長羈押，並禁止接見、通信、受授物件在案。

被告迄今雖否認犯行，然有起訴書所載相關證據資料可佐，足認被告涉犯上開罪嫌，嫌疑仍屬重大。且被告與相關證人間，具有親友或認識多年之關係，被告辯解與證人證述情節有所出入，本案又尚未審理終結，仍有事實及相當理由足認有勾串證人之虞，原羈押的原因依然存在。

惟考量所有證人均已交互詰問完畢，以目前審理進度來看，被告如可提出相當的保證金，應足以對之形成拘束力，也可擔保日後審判、執行程序順利進行，因此沒有繼續羈押的必要，故准予被告戴寧提出80萬元的保證金後，停止羈押，並限制出境、出海及限制住居。另考量日後審理之進行，禁止其與非親友的證人接觸。

戴寧遭人檢舉並經檢方調查10年來涉嫌以人頭詐領助理費518萬餘元，依違反貪汙治罪條例等罪嫌提起公訴並具體求刑有期徒刑24年。戴寧從3月13日起被羈押，5月11日起訴羈押、8月11日裁定延押2個月至今遭羈押逾180天，期間經歷戴父驟逝天人永隔。

因涉貪汙案遭羈押逾半年的嘉義市議員載寧今被裁定可以80萬元交保。記者李宗祐／攝影
因涉貪汙案遭羈押逾半年的嘉義市議員載寧今被裁定可以80萬元交保。記者李宗祐／攝影

貪汙 律師

延伸閱讀

嘉市議員戴寧涉詐領助理費 嘉院裁定80萬元交保

付不出千萬和解金求長輩協助 瑪莎拉蒂3煞：羈押很痛苦

貪汙案羈押近180天開庭 嘉市議員戴寧當庭哭求交保仍未獲准

證人詰問結束交保無望 羈押半年戴寧當庭淚灑

相關新聞

社區送米涉賄？長輩討公道

嘉義檢警調15日偵辦太保市新埤里老人食堂送白米疑涉賄選案，傳喚11名嫌疑人及證人到案，檢方訊後都請回，引發地方不滿，民進...

貪汙案開庭 嘉市議員戴寧交保

遭控詐領助理費起訴的嘉義市議員戴寧，羈押逾半年，嘉義地院昨天開庭審理，裁准她以80萬元交保，並限制除了親人外不得與證人接...

志願役士兵勒戒停役 一次記大過兩次退伍 判賠9萬餘元

游姓男子2017年間因個人因素「一次記大過兩次」遭陸軍司令部核定不適服現役退伍，游男服志願役未滿4年，應賠償9萬6974...

被控靠司改會撐腰在獄中橫行騙舍友 死囚邱和順不起訴

死囚邱和順日前被民眾投書媒體爆料，指控他在獄中囂張跋扈，不僅向獄友詐騙，還性侵害男獄友，新北地檢署偵結詐欺案，認為邱和順...

聯利輪16船員滯高港半年 航港局協調船代理人道協助

貝里斯籍散貨輪「UNIPROFIT（聯利輪）」3月擱淺台東外海，脫淺後被拖帶至高雄港停泊，因大陸籍船東不願出面，又積欠船...

苗栗地方法院備選國民法官抽選 今隨機抽選出6000位

國民法官法於2020年8月12日公布施行，依規定縣（市）政府應於每年10月1日前，自地方法院管轄區域內具有資格者，以隨機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。