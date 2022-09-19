貪汙案開庭 嘉義市議員戴寧羈押逾180天 今獲80萬交保
涉嫌貪汙案的嘉義市議員戴寧今天上午進行審理程序，法院傳喚前溫姓助理作證後，由於相關證人都已出庭，審判長當庭裁定，得以80萬元交保，並限制出境、出海、住居，除親人外不得與證人接觸。獲知交保後，戴寧當場喜極而泣。
今天上午貪汙案訊問戴寧前服務處主任溫女，對於動用助理帳戶購買貓砂等進行訊問，溫女對於帳戶內的註記表示是自己的筆跡，裡面有關貓砂記戴是餵養中正路服務處流浪貓、及戴寧民生南路的波斯貓。
開完庭後，委任律師當庭請求讓戴寧交保；律師表示，因載寧9月27日有件親權訴訟案件，需要親自出庭，盼審判長考量被告權益給予交保。
經合議庭3名法官評議後當場裁定80萬元交保。
法院表示，被告戴寧前經本院合議庭認為其犯罪嫌疑重大，有涉犯重罪、與證人串證之羈押原因，非予羈押，顯難進行審判，而自今年5月11日起予以羈押、自8月11日延長羈押，並禁止接見、通信、受授物件在案。
被告迄今雖否認犯行，然有起訴書所載相關證據資料可佐，足認被告涉犯上開罪嫌，嫌疑仍屬重大。且被告與相關證人間，具有親友或認識多年之關係，被告辯解與證人證述情節有所出入，本案又尚未審理終結，仍有事實及相當理由足認有勾串證人之虞，原羈押的原因依然存在。
惟考量所有證人均已交互詰問完畢，以目前審理進度來看，被告如可提出相當的保證金，應足以對之形成拘束力，也可擔保日後審判、執行程序順利進行，因此沒有繼續羈押的必要，故准予被告戴寧提出80萬元的保證金後，停止羈押，並限制出境、出海及限制住居。另考量日後審理之進行，禁止其與非親友的證人接觸。
戴寧遭人檢舉並經檢方調查10年來涉嫌以人頭詐領助理費518萬餘元，依違反貪汙治罪條例等罪嫌提起公訴並具體求刑有期徒刑24年。戴寧從3月13日起被羈押，5月11日起訴羈押、8月11日裁定延押2個月至今遭羈押逾180天，期間經歷戴父驟逝天人永隔。
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