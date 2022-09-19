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台南男騎機車帶空氣手槍趴趴走 法官判罰6千：真假難辨
台南市王姓男子在安定區曾文溪南端堤防道路2公里處，騎乘贓車經員警攔查當場逮捕。警方並在機車置物箱內查獲類似真槍的瓦斯空氣手槍及彈匣，王供稱隨身攜帶並用於驅趕野狗。法官認為，如王持槍示人，會引起他人恐慌、畏怖，依違反社會秩序維護法，裁罰6千元，案可抗告。
王於今年7月15日晚上9點47分，在台南市安定區曾文溪南端堤防道路2公里處，騎乘贓車經員警攔查並當場逮捕，對其機車進行附帶搜索，在機車置物箱內查獲類似真槍的瓦斯空氣手槍及彈匣1個。警方認為王違反社會秩序維護法第65條第3款規定，移送台南地院柳營簡易法庭審理。
法官察查扣類似真槍瓦斯空氣手槍照片，外觀上難以區辨為真槍或玩具槍，且查獲地點為不特定多數人可進出公眾場所，王供稱，平日持以驅趕野狗、出門及騎腳踏車時都會攜帶，如持扣案槍枝示人，當會引起他人恐慌、畏怖，王於上述時間、地點攜帶槍枝行為，有使其所處時空產生安全上危害之虞，王件所為，核與社會秩序維護法第65條第3款規定所定要件相符，應依法裁處。
據了解，社會秩序維護法第65條第3款規定，無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者，處3天以下拘留或1萬8000元以下罰鍰。
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