嘉市議員戴寧涉詐領助理費 嘉院裁定80萬元交保

無黨籍嘉義市議員戴寧被控詐領助理費案，嘉義地院今天開庭，再次傳喚證人溫婦交互詰問。律師聲請交保，法官當庭裁定以新台幣80萬元交保，並限制住居及出境出海。

戴寧被控詐領助理補助費，檢方今年5月間依貪污治罪條例等罪嫌起訴，嘉義地方法院上午進行審理程序，再次傳喚戴寧的服務處主任溫姓婦人釐清案情，由檢辯雙方交互詰問。

由於上午是詰問再次聲請的證人，戴寧律師認為因已無勾串證人之虞，於9月5日開庭時，向法官聲請交保。法官當庭評議後，在上午交互詰問結束後，當庭裁定戴寧以80萬元交保，並限制住居及出境出海，以及除了親人外，禁止與案件相關證人接觸。

戴寧因詐領助理費案自3月13日遭羈押禁見，至今已逾半年，戴寧聽到可以交保，當庭喜極而泣。

戴寧遭羈押期間，其母親賴惠勉代替登記參選嘉義市東區市議員。